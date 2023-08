"Osnovna pravila" za ljubimce: 5 STVARI KOJE VAŠ PAS NE PODNOSI DA MU RADITE!

Da li znate šta vaš pas ne voli da radite i da vrlo često pogrešno interpretirate emocije kućnog ljubimca?

Iz ugla psihologa, pas je sa pravom zaslužio titulu "najboljeg čovjekog prijatelja". Razlozi su vrline koje posjeduje - poslušan je, emotivan, zaštitnički nastrojen prema vlasniku i njegovoj porodici. Postoje mnogi znaci koje nam oni daju, a kroz koje možemo da znamo šta misle i osjećaju. Primjera radi, kad god se vaš pas osloni na vas, često i cijelom svojom težinom, znajte da je to zapravo njegov način da vas zagrli i da vam stavi do znanja da vas voli.

Takođe, koliko puta ste vidjeli psa kako vas mirno gleda u oči dok se spremate da izađete iz kuće? Njegova smirenost je znak da vam vjeruje i da zna da se sigurno vraćate. Zijevanje kod pasa nije potpuno isto kao i kod ljudi. Psi zijevaju kako bi umanjili stres i anksioznost, što im pomaže da se smire i ostanu u prijatnom raspoloženju. To su samo neke od zanimljivosti koje bi svaki vlasnik trebalo da zna, a da li znate šta oni ne podnose? Neke stvari koje im radite su jače od vas, ali psima nisu nimalo prijatne. Evo o čemu je riječ:

Ne vole zagrljaje

"Neki psi se naviknu na poljupce i zagrljaje, ali malo koji pas uživa u tome", kaže dr Tajns, specijalista za ponašanje životinja. Grljenje se obično svodi na "umotavanje" oko njihovog tijela, što liči na sputavanje. Iako to nije vaša namjera, pas će se uznemiriti i možda uplašiti. Psi ne razumiju ovu vrstu interakcije, jer je ne primjenjuju sa drugim psima. "Nažalost, mnogi vlasnici žele da pas radi ono što nama prija i da to trpi, ali takav način ophođenja prema njemu nije preporučljiv, jer je on životinja".

Ne vole poljupce

Na pitanje da li psi vole poljupce, stručnjak kaže da sve zavisi od psa. To ćete znati na osnovu govora njegovog tijela. Ako maše repom, približava vam se da dobije još ili vam uzvrati poljubac na pseći način, a to znači da prihvata vaš način izražavanja ljubavi. "Sve zavisi od toga kako je vaspitan i onoga što je naučio iz iskustva sa ljudima", kaže specijalista za ponašanje životinja. Kada su poljupci povezani sa drugim stvarima koje psi vole, poput maženja i golicanja na osjetljivim dijelovima tijela, oni će povezati poljupce sa nečim dobrim. Ipak, neki psi nisu zadovoljni ovom vrstom interakcije.

Ne vole vikanje

Baš kao i ljudi, psi ne podnose vikanje. Oni osjećaju vašu emocionalnu reakciju, a agresivan ton može da izazove strah kod pasa. Ponekad, psi mogu čak i da pokažu znakove depresije i osjećaja anksioznosti zbog takvih situacija. Kod "razgovaranja" sa psom, najvažniji je ton kojim mu nešto govorite. Povišen ton uvijek se povezuje sa zabranama i ljutnjom vlasnika.

Ne vole kad ih oblačite

Iako novonastali trend mnogima čini simpatičnim, psi to ne vole. Ako nisu naučeni na odjeću od najranijeg uzrasta, nisu skloni prihvatanju oblačenja. Veterinari smatraju da je odjeća za pojedine vrste pasa neophodna, jer ih čuva od hladnoće, ali ima i onih vlasnika pasa koji pretjeruju sa oblačenjem svojih ljubimaca. Oblačenje pasa preporučuje samo u situacijama kada je napolju temperatura ispod nule.

Ne vole kad im branite da njuškaju

Kada izvodite psa u šetnju, dozvolite mu da istraži okolinu i njuška. Ova radnja je vrlo prirodna za pse. Čulo mirisa kod pasa je 10.000 od 100.000 puta snažnije od ljudskog. Često se ističe da bi pas mogao da nanjuši jednu kap krvi na području velikom poput olimpijskog bazena. Psima je čulo mirisa ključno za komunikaciju, istraživanje i procjenu.

