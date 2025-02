Kako da razgovarate s mačkom i da vas sve razumije? Naučnici otkrili super trik

Ako vi i vaš mačji prijatelj ne možete da se povežete, možda jednostavno ne govorite njihovim jezikom - sada je otkriven jednostavan trik da razgovarate s mačkom.

Mačke bije glas da su povučene i pomalo bezobrazne, ali ako vi i vaš mačji prijatelj ne možete da se povežete, možda jednostavno ne govorite njihovim jezikom. A jedno nedavno istraživanje pokazalo je da komuniciranje s mačkom i nije tako teško. Samo im se treba više smijati. Ali ne na ljudski način, otkrivanjem zuba, već na mačji način.

A na koji način se mačke smeju? Sužavanjem očiju i polaganim treptanjem.

Posmatrajući interakcije mačke i čovjeka, naučnici su potvrdili da ovaj izraz čini mačke – i poznate i čudne – da priđu i budu otvorene za ljude.

"Kao neko ko je proučavao ponašanje životinja i vlasnik mačaka, sjajno je pokazati da mačke i ljudi mogu da komuniciraju na ovaj način“, rekla je 2020. Karen Mekomb, psihološkinja sa Univerziteta u Saseksu, piše sciencealert.com. "To je nešto u šta su mnogi vlasnici mačaka već sumnjali, pa je uzbudljivo naći dokaze za to."

Ako ste proveli neko vrijeme u blizini mačke ili mačaka, vjerovatno ste videli njihove izraze lica "delimično zatvorenih očiju“, praćene sporim treptanjem. Slično je kako se ljudske oči sužavaju kada se smiju i obično se dešava kada je maca opuštena i zadovoljna. Izraz se tumači kao neka vrsta mačjeg osmijeha.

Anegdote vlasnika mačaka potvrđuju da ljudi mogu da kopiraju ovaj izraz da bi mačkama rekli da smo prijateljski raspoloženi i otvoreni za interakciju . Dakle, tim psihologa je osmislio dva eksperimenta kako bi utvrdio da li su se mačke drugačije ponašale prema ljudima koji sporo trepću.

Rezultati su pokazali da je veća vjerovatnoća da će mačke sporo treptati na svoje ljude nakon što su ti ljudi polako treptali prema njima, u poređenju sa situacijom bez interakcije. Ovo je prva studija koja eksperimentalno istražuje ulogu sporog treptanja u komunikaciji između mačke i čoveka.

"I to je nešto što možete sami da isprobate sa svojom mačkom kod kuće ili sa mačkama koje sretnete na ulici. To je odličan način da poboljšate vezu koju imate sa mačkama. Pokušajte da suzite oči na njih kao što biste to uradili u opuštenom osmijehu, a zatim zatvorite oči na nekoliko sekundi. Vidjećete da i same reaguju na isti način, a vi možete da započnete neku vrstu razgovora."

Mačka izgleda sumnjivo

Istraživanja su poslednjih godina pokazala da su mačke mnogo više usklađene sa svojim ljudskim ukućanima nego što se pretpostavljalo. One odgovaraju ljudima koji su otvoreni za njih – pa ako smatrate da su mačke nekomunikativne, problem bi mogao biti sa vama, a ne s mačkom.

Mačke odražavaju osobine ličnosti ljudi sa kojima žive – to može biti povezano sa razlogom zašto mačke osjećaju kada su ljudi tužni. One takođe mogu prepoznati njihova imena iako ih ignorišu. Njihove veze sa ljudima su duboke. Teško je znati zašto mačke sporo trepću na ljude na ovaj način, ali to se tumači kao sredstvo koje signalizira benigne namjere jer se smatra da mačke tumače neprekinuto buljenje kao prijetnju. U svakom slučaju, čini se da pomaže u stvaranju odnosa. I to je dobro znati.

