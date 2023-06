Ovako varaju turiste na popularnim destinacijama: Pogledajte upozorenja prevarenih

Turisti iz svih dijelova svijeta su upozorili na prevare koje mogu tu da vam se dese.

Kao turista vrlo lako možete da postanete žrtva neke od mnogobrojnih prevara koje praktikuju stanovnici popularnih turističkih destinacija. Turisti sa nekoliko popularnih mjesta za putovanje poput Milana, Istanbula, Pariza i Firence su upozorili na prevare koje mogu da vam se dese.

Jedna turistkinja koja je boravila u Milanu je rekla u svom videu na TikToku da je sa momkom došla ovdje na putovanje. Ispričala je da su šetali centrom grada i da su stali ispred katedrale Duomo kako bi se fotografisali. Prišao je muškarac koji je rekao da bi ih slikao za 3 evra i oni su pristali. Kada su tražili da im pošalje sliku, on je poslao 10 i tražio 30 evra, jer je jedna slika 3 evra.

"Prevaranata je u Milanu bukvalno svuda. Ovdje smo od 9 ujutru u gradu, sad je 13.00 i već smo dva puta zamalo nasamareni. Nismo htjeli da mu platimo 30 evra, pa nas je odvukao do bankomata kako bismo mu platili, ali mi nismo htjeli to da uradimo", rekla je djevojka i dodala da su drugi put nasamareni kada im je muškarac nudio narukvice besplatno, a onda ipak tražio novac.

Sljedeća situacija je zabiležena u Istanbulu. Muškarac sa TikToka je upozorio da ljudi posebno obrate pažnju na ovo, jer se često dešava, a turisti nasjednu. Objasnio je da će prvo čovjek sa stolicom i četkom za cipele šetati ispred vas, a da će on onda "slučajno" ispustiti četku za čišćenje cipela par metara ispred. Prva reakcija koja vam pada na pamet je da je podignete i vratite mu je. Logično. Međutim, ako to uradite, on će vam se zahvaljivati i krenuti da vam čisti cipele, besplatno. Ali to naravno neće biti besplatno, već će vam ubrzo nakon toga tražiti novac za uslugu.

Jedna djevojka je upozorila na prevare u Parizu, i pomenula istu prevaru sa narukvicama kao i djevojka u Milanu. Upozorila je da ima još jedna vrsta prevare, a to je da vam uglavnom u Parizu prilaze da date svoj potpis da biste podržali akciju na primjer za "gluvu djecu", a zapravo dok potpisujete, iskoriste priliku da vas opljačkaju.

Na prevaru u Firenci je upozorio par koji je i snimio kako sve to izgleda. Naveli su da kada šetate Firencom da možete da primijetite da su uvijek neke slike i umjetnička dela po podu. Iako izgleda da prodavci nemaju gdje drugde da stanu da bi ih prodavali, ipak je riječ samo o taktici. Rekli su da ih stave namjerno tu gde je najveći promet kako biste zgazili na sliku, a onda bi vam tražili da platite jer ste uništili umetničko djelo.

