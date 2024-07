NAJLJEPŠA SKRIVENA PLAŽA U EVROPI 2024! Turisti iz cijelog svijeta ovdje dolaze da se slikaju

Prestižni američki magazin Forbs odredio je najljepšu skrivenu plažu u Evropi 2024!

Izvor: Tupungato/Shutterstock

Poznata po svojoj prirodnoj ljepoti i jedinstvenom pejzažu, plaža Pasjača u Hrvatskoj proglašena je za najljepšu skrivenu plažu u Evropi 2024. Nalazi se u selu Popovići u Konavlima, u neposrednoj blizini Dubrovnika i Cavtata, a poznata je po tome što zbog nestvarnog izgleda privlači fotografe i influensere iz cijelog svijeta, čak i da se samo slikaju.

Tokom ljeta, plaža Pasjača nudi mirno i prirodno okruženje, idealno za one koji traže opuštanje daleko od gužvi.

Kristalno čisto more i spektakularan pogled na Jadransko more čine ovu plažu savršenom za ljubitelje prirode. Sama staza koja vodi do plaže uklesana je u stijeni i pruža zadivljujući pogled na more. Ova neobična i pomalo avanturistička staza omiljena je među turistima koji vole da prave fotografije i uživaju u prirodnim ljepotama.

Voda je izuzetno čista, što je idealno za plivanje i ronjenje. Podvodni svijet je bogat, pa ljubitelji morskih dubina mogu da uživaju u nezaboravnom istraživanju. Pasjača nije previše komercijalizovana, što znači da nema velikih gužvi, a turisti ovu prednost često opisuju riječima da "nema ni b od buke". Zato je idealna za one koji traže mirno mjesto za odmor.

U blizini plaže postoji nekoliko restorana i konoba gdje možete da uživate u lokalnim specijalitetima i svježim morskim plodovima. Na nekim dijelovima plaže možete da pronađete ponudu sportova na vodi poput kajaka ili pedalina. Pasjača je idealna za one koji traže prirodne ljepote bez prevelike gužve i komercijalnih sadržaja.

