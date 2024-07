5 PLAŽA "KAO SA RAZGLEDNICE" NA SICILIJI: Kakve god da volite, na ovom italijanskom ostrvu ćete ih sigurno naći (FOTO)

Izdvojili smo najljepše plaže na Siciliji

Izvor: Shutterstock/nikolpetr

Plaže na Siciliji su toliko raznolike pa bilo da tražite plažu koja vrvi od turista ili romantično mjesto na kome ćete uživati uz šum mora i pogled na Mediteran, na ovom ostrvu ćete sigurno naći sve što vam je potrebno.

Sicilija ima obalu dugu 1000 kilometara, pa ne mora da vas brine to da li ćete naći plažu za sebe. Kakve god plaže da preferirate - pješčane ili šljunkovite, velike ili male, divlje ili urbane, sve ćete to naći na Siciliji.

Teško je izdvojiti pet plaža na Siciliji jer je svaka na svoj način jedinstvena. Ovih pet je naš izbor.

1. Scopello

Idealna za ljubitelje ronjenja, okružena krševitim stijenama, plaža Scopello nalazi se u istoimenom zalivu na Siciliji. Sastoji se od dvije plaže od kojih je jedna baš mala i na kojoj se plaća ulaz, dok je druga prostranija i možete se baškariti na njoj besplatno.

Voda je prilično duboka pa ova plaža nikako nije za roditelje sa malom djecom. Iako je stenovita, morsko dno je pjeskovito, a voda kristalno čista.

2. Torre Salsa

Ako želite da pobjegnete od gužve i uživate u samoći onda je plaža Torre Salsa pravo mesto za to.

Zlatni pijesak je prosto očaravajući, a kristalno čista voda kao stvorena za uživanje. Prilaz do ove plaže je malo teži jer do nje nema puta. Postoji samo zemljana staza koja vodi do ovog raja, ali vrijedi svakog koraka.



3. Scala dei Turchi

Nesumnjivo jedna od najlepših plaža na ostrvu Sicilija, ako ne i čitavog Mediterana. Definitivno je jedno od mjesta koje morate posjetiti, pogotovo ako ste avanturističkog duha.

Oivičena bijelim stijenama zbog kojih pomalo podsjeća na čuvenu plažu na Milosu, Scala dei Turchi pruža nevjerovatan pogled na Mediteran. Postoje i odlična mjesta za ronjenje, pa ako ste avanturista onda ih definitivno treba istražiti.

Izvor: Shutterstock/nikolpetr



4. Cefalu

Još jedna od prelijepih plaža na Siciliji. Pjeskovita i prostrana, idealna za turiste svih uzrasta.

Vode su ovde prilično mirne, bez talasa, zahvaljujući obliku polumjeseca. S obzirom da se nalazi u blizini naselja, ne morate brinuti o tome da li ćete pronaći mjesto da se osvježite i počastite dobrim obrokom.

Bilo koju da odaberete od pomenutih plaža na Siciliji sigurni smo da će ispuniti vaša očekivanja i ostaviti vam nezaboravne uspomene.

5. Cala Rossa

Plaža nije najpopularnija iz razloga što se do nje malo teže dolazi, ali put se sigurno isplati jer je po mišljenju mnogih Cala Rossa najljepša plaža na Siciliji. Ona se nalazi na malom planinskom ostrvu Favignana koje teritorijalno priprada Siciliji, i koje je povezano linijama ferija sa gradom Trapani na Siciliji. Kristalno čista tirkizna voda idealna je za ronjenje, a stene koje je okružuju za skakanje u more. Turisti ovu plažu opisuju kao “prizor sa razglednice”.

