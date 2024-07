Ova vila je bila omiljeno odmaralište Josipa Broza: Evo kako danas izgleda ova oaza iznad Dunava

Vila koja se nalazi naspram Dunava je bila omiljeno odmaralište mnogih uticajnih ličnosti,

Naspram Dunava i banatske ravnice, u naselju Plavinac, nalazi se ljetnjikovac dinastije Obrenović, vila "Zlatni breg". Aleksandar Obrenović i Draga Mašin, tu su provodili najljepše dane, a ovo zdanje je bilo i jedno od omiljenih odmarališta Josipa Broza Tita.

Uvijek neko postavi prvi kamen. Da li je to bio baš ovaj koji je Knezu Milošu služio da lakše zajaše konja, nije poznato. Sigurno je samo da je Miloš 1829. godine kupio imanje kod Smedereva, na kome je proizvodio vino. "I to bijelo smederevsko vino služeno je u periodu od 1830. godine, pa sve do kraja dinastije Obrenović", navodi Snežana Cvetković, kustos Narodnog muzeja u Smederevu.

Dolaskom Kneza Mihaila Obrenovića na vlast 1860. godine, Miloševo imanje poprima novi izgled i namjenu.

"To je bilo prizemno zdanje, zidano u švajcarskom stilu, veoma aktuelnom stilu u tadašnjoj Evropi, posebno tipičnom za banjsku arhitekturu", kaže Snežana Cvetković. Mihailov ljetnjikovac postaje mjesto za odmor i uživanje. Mladi Knez ga proširuje i oko vile podiže park.

"Ovo je prvi smederevski park. Nalazimo se među četinarima koji su posađeni u vrijeme kneza Mihaila Obrenovića. Tokom ljetnjih perioda, vladari dinastije Obrenović igrali su kriket. Postoje neki navodi da su se ovde nalazili i tereni za tenis", kaže Snežana Cvetković, kustos Narodnog muzeja u Smederevu.

O boravku Kralja Milana i kraljice Natalije u vili na Plavincu ima najmanje podataka. Ali je jedan događaj upamćen. To je "smederevski namještaj", neki tvrde pokušaj atentata na mladog kneza, koji je propao kroz daske u poljskom klozetu.

"Smederevski namještaj se dogodio. Da li se dogodio u ovom lijepom parkovskom ambijentu ili u dvorištu smederevskog trgovca Raše Zdravkovića, postoje neusaglašenosti u memoarima i uspomenama savremenika tog događaja. Ako ćemo vjerovati dvorskom kuvaru, to se dogodilo upravo u ovom parku", navodi Snežana Cvetković.

U vili Obrenovića najviše je boravio posljednji vladar iz njihove dinastije, Aleksandar, sa suprugom kraljicom Dragom. To je bilo njihovo ljubavno gnijezdo.

"Aleksandar i Draga Obrenović su ovde provodili sve svoje godišnje odmore. Oni su svoj čin venčanja ponovili u smederevskom Sabornom hramu Svetog Đorđa, i tri srećna ljeta proveli su upravo na svom smederevskom imanju. Dolazili su brodom, svečano dočekivani od lokalnog stanovništva", kaže Snežana.

Poslije tragičnog pada dinastije Obrenović, kraljica Natalija vilu poklanja porodici Orešković, koja se o njoj stara do 1945. godine, kada je nova vlast nacionalizuje. Ona postaje rezidencijalni objekat, u kome je susrete sa stranim državnicima imao i Josip Broz Tito. Zbog dotrajalosti, šezdesetih godina izvršena je njena temeljna rekonstrukcija, a izgled joj je značajno promijenjen.

"I to je danas jedno od zaista rijetkih svjedočanstava dvorske kulture u Srbiji novog vijeka", navodi Snežana Cvetković.

Namještaj u vili “Zlatni breg” nije orginalan. Iz perioda vladavine Obrenovića ostali su stolovi za šah i kartanje. Iako ima status rezidencijalnog objekta, otvorena je za kolektivne poete turista.

