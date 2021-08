Dva mjeseca 1991. godine koja su promijenila istoriju rok muzike

U nešto više od mjesec dana legendarni bendovi Metallica, GNR, Soundgarden, Pearl Jam, Nirvana, RHCP izdali su albume koji će promijeniti istoriju rokenrola.

Jedna fotografija starih audio kaseta objavljena nedavno na tviteru postala je viralna.

Hrpa kaseta pokazuje sedam legendarnih albuma, a svi su objavljeni za 44 dana 1991. godine.

Posljednja tri albuma izdata su istog dana - riječ je, redom o bendovima i albumima:

Metallica - "Metallica (a.k.a The Black Album)"

Do početka devedesetih Metallica se već etablirala kao jedan od najpopularnijih metal bendova na svijetu.

Ovo je bio njihov peti studijski album kojim su prešli prag mejnstrim popularnosti i tu ostali do danas. Obično se naziva "The Black Album" i izašao je 12. avgusta 1991. godine. Bend je prvi put proširio repertoar uključujući orkestarske zvukove u "The Unforgiven" i "Nothing Else Matters", pjesme koje su i danas rok klasici.

Pearl Jam - "Ten"

Prvi album benda koji je oformljen na prelazu iz 1990. u 1991. godinu i koji je će 17. avgusta debitovati ovom pločom. Sve ostalo je istorija kako grandža tako i rokenrola.

Guns N ’Roses - "Use Iour Illusion I & II"

''Gansi'' su 17. septembra 1991. objavili ne jednu već dvije ploče, obožavaoci su bili oduševljeni. Dupli album pretvorio je bend u globalni fenomen i to u vrijeme (početak devedesetih) koje nije baš bilo zahvalno prema bendovima koji su svirali metal ili na granicama ovog žanra. Eksl, Sleš i ekipa su imali odgovor.

Red Hot Chili Peppers - "Blood, sugar, sex and magik"

Album koji se pojavio 24. septembra 1991. godine, na kojem je i dalje veoma aktivni i popularni kalifornijski bend proširio svoju zvučnu paletu i muzičke ambicije. Album je katapultirao RHCP klasike kao što su "Breaking the Girl", "Give It Away", i "Under the Bridge" i cijeli bend prema mejnstrim popularnosti.

Soundgarden - "Badmotorfinger"

Po mišljenju fanova ključni album benda u kojem je dominirao glas grandž legende Krisa Kornela, koji je umro 2017. godine. Izašao istog dana kao i album "Pepersa."

Nirvana - "Nevermind"

Samo nekoliko albuma je imalo takav uticaj kao drugi album Nirvane - "Nevermind", koji se u radnjama pojavio takođe 24. septembra.

Nakon ovog albuma Nirvana je zvaladala i mainstream radio stanicama i na top listama MTV-a. Na ovom albumu su ''Come as you are,'' ''Smells like teens spirit'', ''Lithium''...