Hitmejker DJ Topic na Sea Star festivalu u Budvi (VIDEO)

Nakon što je oduševio na desetine hiljada fanova na glavnoj bini ovogodišnjeg Exita, DJ Topic stiže na Sea Dance kao najnovije pojačanje!

- Izvor: YouTube/Sea Dance

Najjači festival ovog ljeta na Jadranskoj obali obogatio je lineup koji već predvode velika svjetska i regionalna imena, kao što su Boris Brejcha, Maceo Plex, Tale Of Us, Meduza, Satori, Senidah, Bajaga i Instruktori, Vojko V, Who See, Sajsi MC, Tijana T i mnogi drugi.

Uporedo sa finiširanjem programa, Sea Dance je pokrenuo "Neću više", kampanju za vakcinaciju mladih u Crnoj Gori, i dodijelio čak 1.000 ulaznica za medicinske radnike i sve koji se vakcinišu od 18. avgusta na zvaničnim punktovima za vakcinaciju širom države.

Vlasnik hitova "Breaking Me“, „Your Love“ i „Chain My Heart“, njemački producent i DJ, koji sarađuje sa najvećim pop zvijezdama – Topic, nastupiće posljednjeg dana Sea Dancea, u nedjelju, 29. avgusta, na glavnoj bini Dance Paradise.

Iste večeri uz njega su na programu i svjetski poznati DJ i utemeljivač high tech minimal techna Boris Brejcha, kao i regionalne zvijezde Who See, Sajsi MC i z++.

Tobias Topic svoj stil opisuje kao plesnu muziku uz tekstove koji su balade, ali sa bitovima koji tjeraju na đuskanje. Kaže da u kreativnom procesu prvo pravi muziku, pa tek onda piše tekstove koji joj odgovaraju. Nalazi se među izvođačima od kojih se na house sceni mnogo očekuje u budućnosti, a do sada je prodao milione pjesama, dok njegovi singlovi imaju preko pola milijarde pregleda na video i striming servisima.

Ovaj hitmejker i novi miljenik publike je nakon objave debi albuma „Miles“ 2015. godine, nastavio s izbacivanjem singlova koji su nastajali kroz saradnje sa kolegama muzičarima i osvajali svetske top liste. Platinasti hit „Breaking Me“ nastao je u saradnji sa švedskim izvođačem A7S, „Your Love“ takođe sa A7S i ATB-om i „Home“, sa Nico Santosom. Ove godine je nove vrhove top lista osvojio saradnjom s američkom pjevačicom Bebe Rexha na pjesmi „Chain My Heart“, a nedavno je objavio i numeru „Drive“ sa britanskim elektro pop sastavom Clean Bandit. Topic je bio nominovan za MTV nagradu u kategoriji najboljeg nemačkog izvođača, a prošle godine je nastupio na DJ Mag-ovom virtuelnom festivalu 100 najboljih DJ-eva, dok mu brojne nagrade i sjajni nastupi tek predstoje.

Sedmo izdanje Sea Dance festivala do 26. do 29. avgusta

Izvor: Sea Dance/Promo, za mondo.ba

Na ovogodišnjem, sedmom izdanju Sea Dance festivala, koje će biti održano za osam dana i trajaće četiri dana, od 26. do 29. avgusta, na budvanskoj plaži Buljarica, nastupiće vodeće međunarodne i regionalne muzičke zvijezde elektronske, trap/hip hop i rock scene.

Na glavnoj bini prvog festivalskog dana, u četvrtak 26. avgusta, posjetioci imati prilike da čuju Meduzu, Satorija, Bajagu i Instruktore, Parampaščad, Rudhamana i Raya.

Drugog dana festivala, u petak 27. avgusta, stižu Maceo Plex, Senidah, Vojko V, Tijana T, Muha i lokalci Raven TK u b2b setu sa Proximusom, kao i Radio Katakomba, dok su za treći dan, subotu 28. avgust najavljeni Tale Of Us, Fox & Surreal, Klinac, Ognjen i domaćini Audiostorm, P.S. i O.G. feat Distortion. Poslednjeg festivalskog dana, u nedelju 29. avgusta, nastupiće Boris Brejcha, Topic, Ann Clue, Sajsi MC, Who See, z++ i 84Bit.

Na Play Radio bini nastupiće u najvećem broju lokalni, crnogorski DJ-evi. Tu su: Baćko, Bodzie, Buba b2b Lerr, Divolly & Markward, GileRz, Just Ćoske, Kingja, John-K, Lazar (radio Zunzar), Luka Tarle, Marko Milanović, Millok, Mirko & Meex, Mr Lekka, Nessuno, Nigel, Oak Brothers, Prodžekt Sataraš, Rudhaman, Shar, Stanco b2b CHBX, Toxido, Vandal Steve, Vlado Milanović. Na Tuborg Open Silent Dance bini, koja nikada ne izlazi iz mode, muziku će puštati DJ Dirty, DJ Milan Kovačević, DJ Babylon fish i DJ One for All.

Bezbjednosni protokol ulaska na festival

Jedan od ključnih uslova za održavanje festivala je pridržavanje bezbjednosnih protokola za organizaciju masovnih događaja, koje je EXIT festival primenio u Novom Sadu, ali prilagođenih uslovima u Crnoj Gori.

Na festival će moći da uđu posjetioci koji ispunjavaju jedan od četiri uslova iz Nacionalne COVID potvrde: dokaz da je osoba u celosti vakcinisana ili da je dobila makar prvu dozu vakcine, ili negativan PRC test ne stariji od 72 sata, ili pozitivan nalaz PCR testa stariji od 14, a ne stariji od 180 dana (što je dokaz da je posjetilac preležao Kovid-19), ili negativan brzi antigenski test BAT, ne stariji od 48 sati.

Ujedinjeni festivali Crne Gore pokrenuli kampanju za vakcinaciju mladih

Ujedinjeni festivali Crne Gore, koje predvode Sea Dance, Lake Fest, Bedem Fest i Podgorica Film Fest, pokrenuli su nacionalnu kampanju za vakcinaciju, čiji su fokus mladi, dio populacije koji je u prethodnih 15 mjeseci mnogo toga pretrpio.

Fizička i mentalna izolacija kojoj su oni izloženi problem je s kojim kompletno naše društvo mora odmah da počne da se suočava. Ova kampanja započinje dosad najžešću borbu za kraj pandemije i povratak normalnom životu, korišćenjem jedinog oružja koje čovječanstvo ima – vakcine. Kampanja se zove „Neću više“, i usmjerena je prema svima kojima nedostaju koncerti, festivali, ali i normalan život.

