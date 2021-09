Minja Subota je ovako pričao o djeci i igračkama: "Da sam mogao, igrao bih se svakog dana..."

Slavni voditelj i kompozitor napustio nas je u 83. godini. Ovako je govorio za MONDO.

Omiljeni junak našeg djetinjstva, Minja Subota preminuo je nakon kraćeg boravka u bolnici. Predstavljamo vam naš najdraži intervju s njim, koji je dao obilježavajući pet decenija na sceni. Cijelog života trudio se da djeci uljepšava djetinjstvo i približi im svijet pjesme i igre.

Nisu ga zaboravljali ni oni koji su odrastali uz njegove emisije, sjećajući se omiljenih emisija i pjesmica uz koje su rasli, svoje klince rado upoznaju sa Minjinim stvaralaštvom.

"Uživam u takvim susretima, jer me svuda susreću kao člana porodice. Svakodnevno doživljavam fotografisanje i druženje sa roditeljima i djecom. To je divan osjećaj koji treba zaslužiti. Znate, kada volite neku poznatu ličnost i želite da prenesete takvo osjećanje svojoj djeci, onda je ta ličnost sigurno ostavila dobar trag u vašem životu. Drago mi je da sam mnogima uljepšao detinjstvo, ali i roditeljstvo", rekao je Minja za MONDO.

Čuveni "Muzički tobogan" i nedjeljno prepodne sa Subotom, klinci su ponekad iščekivali više od omiljenog slatkiša. Uživajući u snimanjima i radu sa djecom, Minja je često dobijao poklone koje je čuvao.

"Ti pokloni su nosili simobliku poštovanja prema meni. To mi je jako prijalo. Dobijao sam njihove crteže, ambleme škola, radove od keramike, zajedničke fotografije... Primao sam mnogo pisama od djece koja su pratila 'Tobogan' i to su mi drage uspomene. Sve to pažljivo čuvam", ističe Minja.

Stvarajući muziku i zabavne programe za djecu, Minja je upoznao svet igračaka koji ga je zauvijek "zarobio". Kako kaže, igračke nisu samo sredstvo zabave, već i idealan način da djeca nauče nešto novo.

"Kada smo supruga i ja dobili sina Miloša, kupovali smo mu razne igračke i tada sam primetio da uživam u igri. Posebno su me privukle kocke koje i danas slažem kad god imam vremena. Kad bi mi dnevne aktivnosti dozvolile, igrao bih se svakodnevno", kaže Minja Subota.

Zahvaljujući talentu i televizijskom stažu, Minja Subota brzo je postao velika zvijezda. Tako je dobio priliku da nastupa pred Josipom Brozom Titom, predsjednikom tadašnje Jugoslavije.

"To je bila nesvakidašnja privilegija, jer je Tito birao samo najbolje umjetnike. Jednom sam nastupao pred njim i smatram da je to zanimljivo, jer je bio jedan od rijetkih političara koji je zaista razumio umjetnost. Poštovao je rad umjetnika, nije dozvoljavao da se jede tokom nastupa. Volio je da priča sa umjetnicima koje je pozivao u goste i to je godilo svakome, jer je tako odavao priznanje za kvalitetan rad", kaže Minja za MONDO.

Minja Subota vjerovao je da su djeca zaista ukras svijeta i zbog toga im je posvetio svoje stvaralaštvo. Putujući svijetom, ovaj strastveni ljubitelj fotografije, zabilježio je najrazličitije trenutke sa najmlađima i više puta izlagao fotografije djece iz svih krajeva naše planete. Zbog ljubavi prema klincima i nesebičnog odnosa prema poslu, Minja je lako postao idol mladih koji ga se rado sjete. Prema njegovim riječima, to je najveće priznanje koje je dobio za svoj rad.

