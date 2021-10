Sopot ima novi singl, u spotu glumi Nikolina Friganović (VIDEO)

Nova pjesma benda Sopot pod nazivom “Jednog dana”, najava je novog albuma banjalučke grupe sa 15-godišnjim stažom. Prvi singl sa predstojećeg albuma dobio je i video-spot, u kojem je glavna uloga pripala glumici Nikolini Friganović.

Izvor: Promo

Za pjesmu koju su snimili u Beogradu u studiju Siena Voje Aralice, morale su proći gotovo dvije godine i poklopiti se sve kockice, kako bi ugledala svjetlo dana.

„Još prije pandemije, 2-3 godine zaredom bili su redovno ispred konzulata ogromni redovi ljudi koji apliciraju da trajno odu odavde. Šetajući kroz grad, stalno sam nailazio na te kolone kako čekaju, što mi nikako nije prijalo – taj odlazak ljudi. To me je 'bacalo' u depresiju, tako da se to kuvalo u meni i na kraju sam shvatio da je, kao i uvijek, da ne ostane u meni i da me ne truje, najbolje izbaciti sve kroz pjesmu“, rekao je o inspiraciji frontmen benda Petar Topalović.

On je autor muzike i teksta, dok se za aranžman potpisuju i ostali članovi Sopota zajedno sa Vojom Aralicom.

„Naš pristup četvrtom albumu je da stvaramo pjesmu po pjesmu, te ćemo izbacivati singl za singlom. Iako zbog finansijskih sredstava ovaj način zna da oteža situaciju, odnosno da sve prolongira, naš plan je na kraju da sve sakupimo na novom albumu. Album nema ime, ostavićemo da se to vremenom razvija i da dođe samo od sebe, polako“, poručili su članovi benda.

Ono što je najvažnije, ističu da nisu odustali i da se nisu raspali tokom panedmije, te da i dalje imaju planove za predstojeći period. Nova pjesma je i poruka da ih situacija nije slomila, već da imaju nadanja da će nešto da se promijeni, da ćemo da prevaziđemo sve ovo. Da i dalje ima ljubavi u nama.

Što se tiče spota, zbog trenutne pandemije i finansijskih preduslova, odlučili su se za minimalistički pristup. Kao i za pjesmu „Krenimo iz početka“, video je radila Tajana Dedić Starović.

„U spotu imamo samo jednu glumicu, Nikolinu Friganović. Dugo vremena želimo da imamo glumca ili glumicu u spotu, a ne da smo mi glavni akteri istog. Željeli smo da to bude neko od glumaca iz Banjaluke, jer smatramo da na taj način promovišemo naše glumce i grad, generalno našu kulturnu scenu. Nema potrebe da angažujemo glumce iz regije, jer smo mi banjalučki bend i znamo koliko je nama značilo kada nas neko zove da nastupamo. Htjeli smo se odužiti nekom od naših glumaca. Pored toga, oduvijek smo bili oduševljeni njenom glumom i kada smo je pitali, odmah je pristala“, rekao je Topalović.

Bend Sopot je svoj muzički put počeo sa elektronikom, ali trenutno podržavaju trend vraćanju organskom zvuku, što se osjeti i na novoj pjesmi, tako da će i baza cijelog albuma biti gitaristička.

Poslušajte novi singl benda Sopot:

... Izvor: SopotBand, YouTube

(Mondo)