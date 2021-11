Milan Kalinić više ne izgleda ovako: Glumac pokazao punđu u Jutarnjem programu! FOTO

Glumac i voditelj Milan Kalinić iznenadio sve novom frizurom

Glumac i voditelj Milan Kalinić, gostovao je u jutarnjem programu Kurir televizije gdje je govorio o "solidnoj formi u 49. godini", ali i pokazao novi izgled.

Kalinić je pustio kosu koju je vezao u punđu tokom razgovora s voditeljkom!

Glumac je nedavno napunio 49 godina, a za njegovu fit liniju kaže da je pored teretane zadužena i zdrava psiha.

"Teretana je zaslužna za to što sam i u 49. godini u solidnoj formi. Imam korektnu liniju, realno pričam. Pored teretane, zaslužan je i način života, genetika i glava. Ako si u glavi dijete, ako ne ubiješ to dijete u sebi onda će život da ti bude ljepši. Ja sam u suštini dijete, i daj Bože da to dijete u meni nikada ne nestane. Moja žena izgleda fenomenalno, kod nje je mnogo više genetika nego kod mene i plus na to trenira. Ne mogu da kažem da se takmičimo ko bolje izgleda, inspirišemo se međusobno. Malo je ružno da čovjek ne vodi računa o sebi, kad moja žena izgleda vrhunski, nije u redu da ima nekog trbonju pored sebe", rekao je glumac.

Kalinić se dotakao i jednog od najgledanijih klipova na njegovom Instagramu, nastao tokom karantina, kada je obukao suknju i najlon čarape i krenuo da usisava po stanu, kao čuveni Fredi Merkjuri u spotu "I want to break free".

"Ovdje se dogodila izolacija. Ne pomažem toliko po kući, ovo je bila samo šala, ko je gledao spot za ovu pjesmu zna o čemu se radi. Ja nisam toliko aktivan na instagramu, ali tokom izolacije sam baš pojačao aktivnost. Društvene mreže, internet, vijesti sam izbacio iz upotrebe posljednja 2 mjeseca. Oslobodio sam se otrova i stresa, to je jedan vrlo ljekoviti potez. Vijesti o sebi nikada nisam čitao, to može čovjeka samo u ludilo da odvede. Eventualno sportske vijesti čitam".

