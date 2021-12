Švedski hevi metalci Sabaton snimili pjesmu o srpskoj heroini Milunki Savić

Švedska hevi metal grupa Sabaton snimila je pjesmu o srpskoj heroini Milunki Savić pod naslovom "Lady of the Dark".

Pjesma i album "The War To End All Wars" koji sadrži ukupno 11 numera biće objavljeni 4. marta naredne godine, objavljeno je na zvaničnoj stranici grupe.

Milunka Savić je bila je srpska heroina Balkanskih ratova i Prvog svjetskog rata, narednik u Drugom puku srpske vojske "Knjaz Mihailo" i žena sa najviše odlikovanja u istoriji ratovanja.

Ova srpska heroina ranjavana je devet puta, a Francuzi su je prozvali srpska Jovanka Orleanka zbog neizmjerne hrabrosti.

"Sabaton" je na albumu "The Last Stand" iz 2016. godine objavio pjesmu "Last Dying Breath" nastalu po govoru koje je braniocima Beograda održao major Dragutin Gavrilović u oktobru 1915. godine, za vrijeme odbrane grada u Prvom svjetskom ratu.

