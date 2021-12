Zvjerka optužen za seksualno uznemiravanje dvije žene!  Kris Not (67) se odmah oglasio...

Glumac Kris Not reagovao na optužbe dvije žene da ih je uznemiravao - jednu 2004, drugu 2015. godine

Izvor: Youtube / HBO

Zvijezda hit serije i filmova "Seks i grad" Kris Not, optužen je za seksualno uznemiravanje dvije žene.

Magazin "Holivud Riporter" prenio je izjave dvije žene koje nisu željele da budu imenovane, da ih je slavni glumac seksualno uznemiravao - jednu 2004. godine, drugu 11 godina kasnije.

Navodne žrtve tvrde da im je promocija novog "Seksa i grada" donijela "bolna sjećanja", kao i da su se incidenti odigrali u Los Anđelesu, odnosno Njujorku.

Glumac je odmah reagovao saopštenjem u kojem stoji:

"Tvrdnje koje su iznijete protiv mene, od strane individua koje sam upoznao godinama, decenijama ranije, kategorički su netačne. Ove priče mogu da datiraju od prije 30 godina ili prije 30 dana - ne znači ne - to je linija koju nikada nisam prešao. Svi susreti su bili obostrani i s pristankom. Teško je ne zapitati se zašto sada izlaze ove priče. Ne znam zasigurno, ali znam ovo - nisam napao te žene":

Uskoro izlazi serija "And just like that", nastavak serije i filma "Seks i grad", a pojedine glumice su šokirale izgledom poslije plastičnih operacija.

Pogledajte:

(Mondo.rs)