Plašio sam se i plakao na setu: Milan Marić o pjevanu u filmu "Toma" 

Popularni glumac je maestralno odglumio Tomu Zdravkovića, a film je sinoć imao i televizijsku premijeru.

Glumac Milan Marić u 2021. godini najviše se istakao ulogom u filmu "Toma", u kojem je glumi legendarnog pjevača i boema Tomu Zdravkovića.

Zbog uloge je morao da nauči i da pjeva iako to nikada ranije nije radio, ali se i u tome odlično snašao.

"Nisam vičan pjevanju i nikada prije ovog filma to nisam radio. Imao sam mali strah kako ću se snaći. Mnogo mi je savjetima pomogao Željko Joksimović, tako da sam u svim scenama zaista pjevao, nisam blefirao! Kasnije je u montaži ubačen glas Aca Pejovića, koji je to uradio fenomenalno", istakao je popularni glumac.

"Prije Tome igrao sam uglavnom uloge opasnih momaka. Prvo u 'Državnom službeniku', gdje igram agenta BIA, a onda i kriminalca u 'Besi'. U 'Tomi' je trebalo da dočaram čovjeka koji je satkan od emocija, koji se bori sa sobom i koji je djelimično desktruktivan. Bilo je izazovno da prihvatim tu ulogu", rekao je Milan, koji je tokom snimanja dirljivih scena i sam zaplakao.

"Bilo je dosta takvih scena. Ne doživljavam sebe kao nekog krutog čovjeka. Drugi me tako doživljavaju, jer je to moja maska, samo ja znam kako se osjećam... Zato mi nije bilo čudno što sam plakao na setu."

Otkrio je i kakva je bila saradnja s Tamarom Dragičević, koja je filmu maestralno odigrala lik čuvene Silvane Armenulić.

"Tamaru poznajem još iz Omladinskog pozorišta 'Dadov'. Dvije godine smo zajedno pohađali i FDU. Bili smo različita generacija, jer je dvije godine starija od mene, ali smo se sretali. Bilo mi je prijatno sa njom na setu. Odlično se snašla u ulozi Silvane. Oboje smo imali želju da taj film uspije", istakao je glumac, koji je priznao da ni u teškim trenucima nije pomišljao da odustane od ovog poziva.

"Kada mi je u nekim trenucima teško ili se razočaram zbog nečega, često pomislim da bih volio da odem na pusto ostrvo i da nikog ne vidim i ne čujem. Međutim, to me brzo prođe... Nikad nisam poželio da odustanem od glume. Ovaj posao me ispunjava, osjećam se življim i sve dok tako bude, baviću se njim. Onog trenutka kad se taj rezervoar bude ispraznio, možda i pomislim da odustanem od glume, ali još sam mlad da bih tako nešto pomišljao", iskren je Milan Marić.

