Toma je bio zaljubljen u prostitutku: Evo kome je stvarno posvećena "Jelena"

Toma Zdravković je imao ženu ali ovoj djevojci nije odoleo.

Toma Zdravković je uvijek važio za pravog boema, cijeli život je posvetio pjesmi, kafani ali i ženama. Kako je već poznato, mnoge numere je posvetio upravo svojim velikim ljubavima, a sve one u nazivu nose samo žensko ime.

Nikada nije krio da je volio žene, iako je bio u braku iz kog ima sina. Jednostavno, bio je boem i takav život je vodio do poslednjeg dana. Međutim, kako piše Kurir, pjevač je jednu tajnu ponio sa sobom u grob.

Pjesma "Jelena" nije posvećena samo njegovoj snaji, supruzi Novice Zdravkovića, već kako navodno otkriva njegova prijateljica iz Njemačke, jednoj prostitutki koju je osamdesetih godina upoznao na željezničkoj stanici u Frankfurtu.

"Čitala sam u medijima da je pjesma "Jelena" posvećena mnogim ženama. Ali sve su to spekulacije. Istina je da je Toma tu pjesmu napisao za djevojku koju je upoznao ovdje u Frankfurtu i u koju se ludo zaljubio. U to vrijeme je bio oženjen i vratio se iz Kanade. Bilo je to 1984. godine. Ona se bavila prostitucijom. Od toga je živjela, i to nije krila. Bila je lijepa kao san. Upoznali su se tokom jedne noći, kada je vozom došao u Frankfurt", priča sagovornica Kurira.

Prema njenim riječima, ta Jelena je Tomu primila u svoj stan:

"Živjela je kao podstanar. Jedan dan sam došla kod nje kad iz kupatila izlazi muškarac. Bilo ga je sramota kad me je ugledao. Stidljivo se predstavio, rekao mi je da je pjevač. Pošto nije imao garderobu, Jelena me zamolila da odem do robne kuće da mu kupim košulju. Dala mi je novac i rekla da uzmem broj 37. Šta ću, otišla sam, ali nisam našla tu veličinu nego 38. To je bio najmanji konfekcijski broj. Dala sam mu tu košulju da obuče i zahvalio se. Ja sam otišla kući, a oni su izašli u provod. Vodila ga je po našim kafanama."

Jelenu su poznavale i druge estradne zvijezde, Miroslav Ilić, Dobrivoje Topalović ali Toma je bio potpuno odlijepio za njom.

"Voljela je ona te pevače. Njih dvojica se nisu toliko zainteresovali za nju kao Toma. On je želio da mu ona smiri srce. Međutim, Jelena nije bila zaljubljena u njega. Jednom prilikom je ovdje u Frankfurtu bio sa Zoranom Kalezićem i sa Šabanom Šaulićem. Njima je rekao da mu je Jelena ukrala dušu i srce i da ne može da stane dok je ne osvoji. Želio je da bude samo njegova. Nije ga bilo briga ni za brak ni za karijeru, samo je htio da bude s njom, ali ona je pobjegla od njega jer taj posao kojim se bavila nije željela da napusti. Kad joj je napisao pjesmu, koju je objavio 1990. godine, poslao joj je da je pročita i ona se oduševila, ali mu je rekla da je džabe jer njeno srce pripada ulici", završava izvor za Kurir koji je svjedočio brojnim događajima na estradi tih godina.

