Preminuo Mit Louf: Čuveni pjevač izdahnuo supruzi na rukama

Mit Louf preminuo je u 74. godini

Izvor: Printskrin, Youtube/ Küheylan Mehmet

Legendarni američki pjevač i glumac Mit Louf preminuo je u 74. godini!

Njegov agent potvrdio je ove tužne vijesti, a kako prenosi Deadline, Mit je preminuo na rukama svoje supruge. Uzrok smrti još nije poznat.

Pjevač je rođen kao Marvin Li Adej, a njegova porodica oglasila se nakon tragičnog događaja.

"Znamo koliko je značio mnogima od vas i zaista cijenimo svu ljubav i podršku dok prolazimo kroz ovo vrijeme tuge zbog gubitka tako inspirativnog umjetnika i prelijepog čoveka", navodi se u saopštenju njegove porodice.

Agent legendarnog pjevača dodao je i da su pjevačeve kćerke Perl i Amanda imale priliku da provedu vrijeme sa njim, i da se oproste u pjevačevih poslednjih 24 sata života.

Louf je najpoznatiji po trilogiji albuma "Bat Out of Hell". To je bio jedan od najprodavanijih albuma u istoriji SAD, sa više od 14 miliona prodatih primeraka.

(Mondo)