Otkriveno od čega je umro Mit Louf: Iznenadna smrt pjevača i glumca ostavila je svijet u šoku

Porodica je potvrila da ih je zadesila tragedija, a sada je otkriven i uzrok iznenadne smrti čuvenog pjevača i glumca.

Izvor: Profimedia

Čuveni američki pevač i glumac Mit Louf preminuo je u 74. godini, a sada je otkriven i da je uzrok iznenadne smrti korona virus.

Pjevač i glumac čije hitove rado pjeva cijeli svijet ove nedjelje trebalo je da prisustvuje poslovnoj večeri povodom rijaliti TV emisije u kojoj je učestvovao i koja je nazvana po njegovoj pesmi "Uradio bih sve za ljubav...ali to neću", ali je otkazano nakon što se teško razbolio od korona virusa.

Njegova porodica je nakon velikog gubitka odlučila da se javnosti obrati saopštenjem.

"Znamo koliko je značio mnogima od vas i zaista cijenimo svu ljubav i podršku dok prolazimo kroz ovo vrijeme tuge zbog gubitka tako inspirativnog umjetnika i prelijepog čovjeka", naveli su u saopštenju.

Agent legendarnog pjevača dodao je i da su pjevačeve kćerke Perl i Amanda imale priliku da provedu vrijeme sa njim, i da se oproste u pevačevih poslednjih 24 sata života.

Louf je najpoznatiji po trilogiji albuma "Bat Out of Hell". To je bio jedan od najprodavanijih albuma u istoriji SAD, sa više od 14 miliona prodatih primeraka. Njegov legendarni hit "I'd Do Anything For Love (But I Won't Do That)" rado pjeva cijeli svijet.

