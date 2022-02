Hip-hop nostalgija na poluvremenu najgledanijeg sportskog događaja u Americi (VIDEO)

Muzički dio sinoćnjeg Superbola odigranog u Los Anđelesu bio je pravi omaž hip-hop muzici iz ovog dijela Amerike. Nastupili su legendarni muzičari i producenti Dr Dre, Snup Dog, Eminem, 50 cent, Meri Džej Blajdž, Kendrik Lamar...

Dr Dre i Snup Dog otvorili su šou na poluvremenu na stadionu u Los Anđelesu sa legendarnim hitom ''The Next Episode'' dok su ih okruživale stotine plesača. Uskoro im se pridružio gost iznenađenja "50 Cent", zatim je nastupila Meri Džej Blajdž, Eminem i Kendrik Lamar, a ekipa je izvela neke od najvećih hip-hop hitova iz devedesetih i s početka dvijehiljaditih, uključujući i ''California Love'', duet Dr Drea i pokojnog Tupak Šakura, zatim "In Da Club" 50 Centa, "Famili Affair" i "No More Drama" Meri Džej Blajdž, "Alright" Kendrika Lamara i "Lose yourself" Eminema.