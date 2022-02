Odgođena turneja: Sting u Sarajevu tek na jesen

Zbog uvođenja dodatnih mjera u pojedinim državama Evrope popularni pjevač odgodio evropsku turneju za jesen.

Sarajevski koncert legendarnog Stinga koji je zakazan za 19. mart, biće pomjeren na jesen zbog prolongiranja evropske turneje. Razlog tome je pogoršanje epidemiološke situacije u pojedinim državama Evrope, što je dovelo do pooštravanja mjera prevencije od koronavirusa.



“Zbog uvođenja dodatnih restrikcija zbog koronavirusa, koncerti u sklopu Stingove turneje My Songs koji su planirani u periodu od 7. do 21. marta će biti prebačeni na jesen 2022. godine” poručili su iz Stingovog menadžmenta te objavili na njegovom oficijalnom web sajtu www.sting.com.



„Početkom naredne sedmice će biti objavljen novi datum sarajevskog koncerta, a nakon objave datuma svi oni koji budu željeli refundirati novac od ulaznica, mogu to učiniti sedam dana od dana objave novog termina. Veoma nam je žao zbog ovoga, ali organizacija koncerata koji su u sklopu turneje dosta ovise o kompletnom rasporedu izvođača i jednostavno mjere u većini zemalja su takve da je nemoguće svirati u punom kapacitetu dvorana“, poručio je Boban Milošeski, vlasnik produkcijske kuće Avalon koji je organizator Stingovog koncerta u Sarajevu.