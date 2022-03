Marija Šerifović za MONDO: Prava žena ne pravi kompromise u važnim situacijama!

Slavna pop pjevačica Marija Šerifović održaće koncert u Banjaluci povodom Dana žena. Koncert će biti održan u banjalučkoj dvorani "Borik", a Marija za MONDO kaže da jedva čeka utorak.

"Raduje me što je baš koncert u Boriku prvi regionalni koncert u nastavku turneje. S obzirom na te okolnosti, očekuje vas dobra muzika i vrlo raspolozena pjevačica", ističe kroz osmijeh.

- Na šta prvo pomisliš kad čuješ 8. mart?

Uvijek me asocira na Vericu. Svako dijete u periodu škole, baš na taj dan gleda da obraduje prije svega majke, potom bake i ostale ženske članove porodice. Odrasla sam sa Vericom i bakom, tako da je Osmi mart najljepši kada ste mali. Danas je takođe to dan kada treba usrećiti žene, ali da to bude tradicija za ostale dane tokom godine, a ne samo jednom godišnje.

- Smatraš li sebe feministkinjom, i šta taj pojam za tebe znači?

Generalno sam neko ko želi da svijet bude slobodan i da se uvažavaju sva osnovna ljudska prava. Ne bih se deklarisala toliko striktno, ali da sam za osvješćivanje ljudi kada govorimo o pomenutim temama, apsolutno sam za i uz to sam veoma glasna u tome.

- Ko su žene iz naše, ali i svjetske istorije koje posebno poštujete i za koje smatrate da su promijenile svijet nabolje i zašto?

Ako gledamo iz tog ugla svakako je to Elenor Ruzvelt. Veoma sposobna prva dama, supruga američkog predsjednika Frenklina Ruzvelta pomogla je osnivanje Ujedinjenih Nacija i sastavljanje Deklaracije o ljudskim pravima, što će tokom decenija kasnije biti od velikog značaja cijelom čovječanstvu.

- Dovrši rečenice:

- Prava žena zna gdje... je ključ koji i gvozdena vrata otvara!

- Prava žena nikad… neće da dopusti sebi da bude u društvu nekulturnih osoba, bez obzira da li se radi o muškarcima ili ženama.

- Prava žena nije... spremna za kompromise u situacijama od izuzetnog značaja.

- Pravu ženu čine... mentalne, a ne samo fizičke osobine lijepom.

