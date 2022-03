Žurka: Hot Since 82 po prvi put stiže u Sarajevo!

Zaštitno lice svjetskog tech house zvuka Hot Since 82 prvi put stiže u Bosnu i Hercegovinu u petak, 6. maja na "Get EXITed" žurku!

U sarajevskom Domu Mladih iste večeri nastupiće i dva domaća DJ sastava - After Affair i The Provincials. Prodaja ulaznica počinje 15. marta u 18:00.

Hot Since 82 je jedan od najuspješnijih britanskih DJ-eva i producenata, headliner najvećih svjetskih elektronskih bina, a njegovu muziku kritičari opisuju kao "najsofisticiraniju u Velikoj Britaniji".

Dobitnik je prestižne DJ nagrade u kategoriji Najbolji tech house DJ i višestruko je nominovan za različita priznanja u sferi elektronske muzike. Našao se u top 10 najtraženijih producenata svih vremena na Beatportu remiksom pjesme Greena Velveta „Bigger Than Prince“, poznat je po live nastupima na vodećim svjetskim festivalima uz pratnju gudačkog kvarteta, a iza njega su i brojne svjetske turneje u sklopu njegovog jedinstvenog klupskog brenda TAKEN.

Daley Padley pod pseudonimom Hot Since 82 stvara i pušta muziku 10 godina, a početak njegove karijere obilježilo je debitantsko izdanje „Let It Ride“ za Noir Music, nakon čega je uslijedio period koji je MixMag nazvao „meteorski uspjeh“. Svojoj diskografiji je krajem 2020. godine dodao i treći album „Recovery“, koji je objavio za svoju izdavačku kuću Knee Deep In Sound. Upravo je objavio remiks pjesme „Sweet Talker“, koju u originalu potpisuju Years & Years i Galantis.

Na ovoj Exitovoj promotivnoj žurci nastupit će i najpoznatiji regionalni DJ duo After Affair, koji je prepoznatljiv i po organizovanju serijala događaja Garden Of Dreams. U veoma kratkom periodu iskusni Ivan Zrno i Bojan Jović izašli su iz lokalnih okvira, što je i ozvaničeno dodjelom Ambasador nagrade za regionalnog DJ-a godine. Njima se pridružuje i cijenjeni dvojac The Provincials, koji je nedavno predstavio svoj prvi EP „Pandora“.

