Poznata glumica otkrila detalje o poremećaju sa kojim se bori od djetinjstva

Glumica Ejmi Šumer progovorila je o poremećaju sa kojim se bori od djetinjstva...

Glumica Ejmi Šumer nedavno je otkrila veliku tajnu o poremećaju, po njenim riječima ogromnoj "sramoti" sa kojom je godinama živjela.

"Ponosna sam što me moja velika tajna boli samo mene, ali to je nešto zbog čega sam jako dugo osjećala veliku sramotu", rekla je glumica za "The Hollywood Reporter".

Ideja ove komčarke je da će time što otvoreno priča o velikom problemu i poremećaju od kojeg pati, pomoći drugima da prevaziđu svoje tegobe. Zapravo, Ejmi se godinama bori sa trihotilomanijom, poznatom kao poremećaj čupanja kose.

Trihotilomanija je mentalni poremećaj koji se manifestuje neodoljivom potrebom da se iščupa sopstvena dlaka. Osoba pokušava da se odupre ovoj potrebi, ali tada drastično raste napetost koja, ako se ne udovolji porivu, narasta do nepodnošljivosti. Onoga trenutka kad se dlaka iščupa, napetost opada, a sve to biva praćeno osjećajem prijatnosti i zadovoljstva. Posljedica je gubitak kose, najčešće ograničen i koji, ako se bolest ne liječi, može biti nepovratan.

Kod nekoga je ovaj poremaćaj u blažoj formi i nije odmah očigledan, jer su njihovi nagoni manje naglašeni i lakše se suzbijaju. Međutim, kada je Ejmi bila u školi, njeno stanje je bilo toliko ozbiljno da je na kraju nosila periku da prikrije ćelave pečate izazvane poremećajem.

"I svi su znali da nosim periku", ispričala je glumica. "Nije da sam nekada imala ovaj problem, a sada ga više nemam. Još uvijek se sa tim borim."

Najčešći uzroci

Poremećaj najčešće nastaje oko 12. ili 13. godine života, mada umije da ase javi i ranije i kasnije od ovog uzrast. Može ga uzrokovati neki stresni događaj, recimo zlostavljanje od strane roditelja, bolest ili smrt jednog od njih. Većina oboljelih se, pak, ne seća šta je uzrokovalo ovaj poremećaj. A nije rijetkost i da se simptomi bolesti povuku, kada se njihov odnos sa roditeljima popravi ili im oni posvete više pažnje.

Neki ljudi koji pate od ovog poremećaja takođe imaju i određene mentalne probleme, kao što su depresija i opsesivno-kompulsivni poremećaj (OCD). Takođe se smatra i da je trihotilomanija genetski nasledna, jer je rizik od razvoja bolesti veći kod ljudi koji imaju rođake sa ovim poremećajem. Šumerova, koja sa suprugom Krisom Fišerom ima sina Džina Dejvida, zabrinuta je da bi njeno dijete moglo da nasledi ovaj strašni poremećaj.

"Svaki put kada dotakne glavu dobijam srčani udar", ispričala je glumica.

O tome kako se trihotilomanija javila kog Šumerove, glumica kaže da je uzrok bio stres. Prvi put je iskusila simptome tokom izuzetno stresnog perioda u djetinjstvu, kada su njeni roditelji, Sandra i Gordon, prolazili kroz dramatičnu krizu. Kako je Šumer napisala u svojoj knjizi "Devojka sa tetovažom na donjem dijelu leđa", afera njene mame sa ocem njenog najboljeg prijatelja (koji je takođe bio u braku) dovela je do razvoda braka roditelja. Ejmin otac se u to vreme borio sa multiplom sklerozom i alkoholizmom, što je dodatno teško palo Šumerovoj...

Danas za sebe kaže da nije izlječena, da se i dalje bori sa poremećajem ali da je mnogo snažnija neo što je to bila u mladosti. I manje je sramota.

"Zaista ne želim više da imam veliku tajnu. I mislila sam da bi bilo dobro za mene da podijelim svoju sramotu i sa nadom da ću pomoći drugima da ublaže svoj stid zbog ovog poremećaja", kaže glumica.

