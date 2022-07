Sjećate se Done iz "Ludih 70-ih"? Evo kako izgleda danas

Glumica iz serije "Lude sedamdesete" bila u sekti, a kao dijete je doživjela tragediju.

Glumica Lora Prepon poznata je domaćoj publici iz hit serija "Lude sedamdesete" (That 70's show) i "Orange is the new black", kao i filmova kao što je "Djevojka u vozu". Ali mnogi nisu znali da je u mladosti doživjela tragediju, kao i da je godinama bila u sekti.