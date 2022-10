"Depeche Mode" po peti put nastupa u Hrvatskoj

Slavni "Depeche Mode" dolazi u Zagreb u okviru turneje "Memento Mori".

Depeche Mode će nastupiti u zagrebačkoj Areni 23. jula 2023. godine i to će im biti peti koncert u Hrvatskoj.

U Berlinu su danas najavili izlazak novog albuma te svjetsku turneju na koju kreću 2023. "Memento Mori Tour" podržaće nadolazeći 15. studijski album istoimenog naziva, koji bi trebao izaći u proljeće 2023.

Dejv Gahan i Martin Gor otkrili su da će turneja započeti posebnim i limitiranim brojem koncerata u sjevernoameričkim arenama, počevši 23. marta, prije nego što krenu u Evropu na ljetni dio turneje koji će se održati na stadionima.

"Na ovom smo projektu počeli raditi rano u pandemiji pa su njegove teme direktno inspirisane tim vremenom. Nakon Flečeve smrti odlučili smo nastaviti, jer smo sigurni da je to ono što bi on želio, a to je projektu doista dalo dodatnu važnost", kaže Martin Gor.

"Fleču bi se svidio ovaj album. Zaista se veselimo što ćemo ga uskoro podijeliti s vama i jedva čekamo da vam ga predstavimo uživo na nastupima sljedeće godine", dodaje Gahan.

"The Memento Mori Tour" biće njihova devetnaesta turneja, prva nakon više od pet godina. Posljednja turneja benda "Global Spirit Tour 2017.-2018." trajala je najduže, s više od 130 nastupa širom Evrope i Sjeverne Amerike, pred više od 3 miliona ljudi, i rekordnom zaradom.

Memento Mori će biti 15. studijski album benda Depeche Mode i nastavak hvaljenog Spirita iz 2017., koji je dosegao broj 1 u 11 zemalja te ušao u top 5 u više od 20 zemalja. "Memento Mori", koji izlazi u izdanju Kolumbia rekordsa, biće objavljen u proljeće 2023.

Depeche Mode su do sada prodali više od 100 miliona albuma i svirali pred više od 35 miliona ljudi širom svijeta.

