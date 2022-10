Mišićavo tijelo u petoj deceniji: Viktorija Bekam prkosi godinama (FOTO)

Dejvid i Viktorija Bekam uslikani su na luksuznoj jahti u Majamiju, a najveću pažnju privuklo je mišićavo tijelo modne kreatorke.

Izvor: Profimedia

Prije samo nekoliko dana, Viktorija Bekam bila je glavna tema medija. To nije ništa neobično, jer je lice koje se često nađe na naslovnicama brojnih magazina, tabloida i portalima. Ipak, javnost je sada brujala o njenim izjavama, jer je otkrila da njen suprug Dejvid ima ogromni polni organ. To je objasnila na vrlo slikovit način, a sada je je slavni par uslikan na luksuznoj jahti u Majamiju.

Viktoriju Bekam niko ne može tako lako da vidi u kupaćem kostimu. Poznata kao neko ko mnogo vodi računa o ishrani i izgledu, modna kreatorka se može pohvaliti zavidnom figurom u 48. godini. Ukoliko pitate ljude šta misle o njenom izgledu, mnogi će reći da je "premršava", ali o ukusima ne treba raspravljati.

Zahvaljujući paparacima koji pomno prate korake jednog od najstabilnijih slavnih parova, osvanule su fotke koje su mnoge iznenadile. Viktorija Bekam je vreme provodila u vrlo opuštenom izdanju: običnoj majici na bretele i šortsu, a mišići su se videli na kilometar.

Niko nije očekivao da nekadašnja pop zvijezda ima tako izražene mišiće na rukama. Zahvaljujući napornim treninzima, jasno se vidi kako je Viktorija "izdefinisala" ramena, ali i noge koje su prilično zategnute. Inače, modna dizajnerka je prilično ekstremna kada su prehrambene navike u pitanju, što je i sama priznala u jednom intervjuu za Vog. Ona 25 godina jede istu hranu, a Dejvid jednom prilikom nije krio koliko je zabrinut zbog toga.

"Postanem jako emotivan oko hrane i vina. Nažalost, oženjen sam nekim ko jede istu hranu već 25 godina. Otkad sam je upoznao, jede samo ribu sa žara i kuvano povrće, rijetko će napraviti izuzetak. Jedino kada je htjela da pojede nešto s mog tanjira, bilo je kada je nosila našu ćerku Harper i to je bilo nevjerovatno. To mi je bio jedan od omiljenih trenutaka. Ne sjećam se o kojoj se hrani radilo, ali znam da to nije jela od tada", ispričao je Bekam tada.

Pogledajte kako Viktorija izgleda:

Vidi opis Mišićavo tijelo u petoj deceniji: Viktorija Bekam prkosi godinama (FOTO) Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Profimedia Br. slika: 11 1 / 11 Izvor: Profimedia Br. slika: 11 2 / 11 Izvor: Profimedia Br. slika: 11 3 / 11 AD Izvor: Profimedia Br. slika: 11 4 / 11 Izvor: Profimedia Br. slika: 11 5 / 11 Izvor: Profimedia Br. slika: 11 6 / 11 AD Izvor: Profimedia Br. slika: 11 7 / 11 Izvor: Instagram/victoriabeckham Br. slika: 11 8 / 11 Izvor: Profimedia Br. slika: 11 9 / 11 AD Izvor: Lepa i Srecna Br. slika: 11 10 / 11 Izvor: Printscreen/Instagram Br. slika: 11 11 / 11

(MONDO)