ISKUSITE ŽIVOT I MUZIKU JEDNE OD NAJVEĆIH POP IKONA: Film o Vitni Hjuston u kinima širom BiH

Od 21. decembra na repertoar svih BH kina i bioskopa stiže epska biografska priča o životu Vitni Hjuston koju potpisuje scenarista biografskog klasika „Bohemian Rhapsody“

Biografski filmovi legendarnih muzičara uvijek su bili odlično prihvaćeni od strane obožavatelja njihove muzike ali i široke filmske publike.

Elton John, Freddie Mercury, Elvis Presley, Eminem, Selena, Ray Charles samo su neka od zvučnih imena čiji su se životi pojavili na filmskim platnima.

Od 21. decembra BH kino publika imat će priliku proslaviti izvanredan život iza legendarnog glasa u filmu "I Wanna Dance With Somebody: Film o Whitney Houston".

Iz do sada dostupnih materijala o filmu imamo priliku vidjeti različite detalje iz Vitnine karijere i života.

Njen otac, John Russell, ujedno i njen menadžer, teško je pronalazio ravnotežu između njihovog porodičnog i poslovnog odnosa. Tu u centar pažnje dolazi Whitneyina veza s muzičarem Bobbyjem Brownom s kojim na kraju i zasniva porodicu.

Ipak, muzika je ono što je Whitney obilježila. I ono što je obilježilo Whitney. Finalni trailer je u znaku bezvremenskog hita “I Will Always Love You” iz filma “The Bodyguard” u kojem je Whitney ostvarila svoj glumački prvijenac. Iz svega što do sada znamo o ovom dugoočekivanom filmu jasno daje do znanja kako glazba za Whitney Houston nema nikakvih granica a pozornica je mjesto gdje je uspješno pronalazila sebe i svoju svrhu.

"I Wanna Dance with Somebody: Film o Whitney Houston" je snažna i trijumfalna proslava neusporedive Whitney Houston. Film rediteljke Kasi Lemmons i scenariste Anthonyja McCartena, 4 puta nominiranog za nagradu Oskar, producenta Clivea Davisa, legendarnog muzičkog menadžera, i glumice Naomi Ackie, dobitnice nagrade BAFTA, prikazuje portret bez ograničenja kompleksne i dinamične žene iza legendarnog The Voicea.

Od djevojke u zboru iz New Jerseya do jednog od najprodavanijih i najnagrađivanijih muzičkih umjetnika svih vremena publika će biti odvedena na inspirativno, dirljivo i vrlo emotivno putovanje kroz Whitneyin život i karijeru, uz zapanjujuće izvedbe i soundtrack najomiljenijih hitova ikone kakve ih do sad još niste čuli. Don’t you wanna dance?

Velika očekivanja za ovaj film podgrijana su činjenicom da je scenarista filma Anthony McCarten koji ima 4 nominacije za nagradu Oscar te je scenarista biografskog klasika Bohemian Rhapsody. Uz rediteljicu Kasi Lemmons i glumačku postavu u kojoj se ističu Naomi Ackie, Stanley Tucci i Ashton Sanders sigurno je kako će ova muzička biografija oduševiti ne samo Whitneyine obožavatelje već i široku kino publiku. Emocije, život, pjesma i pozornica - otkrijte Whitney Houston kakvu još niste upoznali.

