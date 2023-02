Masturbirali u nošnjama: Hrvatski predstavnici već pravili skandale, nazvali album "Bombardovanje Srbije i Čačka"

Grupa "Let 3" koja predstavlja Hrvatsku na predstojećoj Evroviziji prije nekoliko godina našla se u centru skandala zbog albuma koji su nazvali "Bombardovanje Srbije i Čačka".

Izvor: Youtube/HRT Dora

Grupa "Let 3" iz Rijeke predstavljaće Hrvatsku na ovogodišnjem Eurosongu pjesmom "Mama ŠČ", nakon što su odnijeli pobjedu na "Dori" održanoj tradicionalno u Opatiji.

Kako su objasnili u svom prvom oglašavanju pobjedi se nisu nadalii, već su došli da se dobro zezaju, a ubrzo objasnili i šta znači to "ŠĆ" koje je privuklo veliku pažnju slušalaca. U jednom od objašnjenja spomenuli su i potkačili Srbiju, a naširoko se pričalo i o opasci njihovih voditelja na račun Marije Šerifović i pjesme "Molitva".

Ipak, ovo nije prvi put da se članovi benda "Let 3" nađu u centru skandala zbog Srbije. Godine 2005. kao bomba je odjeknula vijest o njihovom albumu kojem su dali naziv "Bombardovanje Srbije i Čačka", ali se ni tu nisu zaustavili. Izbacili su i video spotove za svoje numere, a u jednoj od njih su čak i masturbirali u srpskim nošnjama.

Svoje postupke obrazložili su tada u jednoj emisiji na radiju "Slobodna Evropa": "Nisam baš shvatio. To su za mene sada nekakve prve vijesti. To je jednostavno naš način ophođenja, naš način rada. To nije ništa novo što sada otprilike nismo radili. Stalno radimo na sličan način. To je naš način izražavanja. To je moj način života, moj način viđenja stvari oko mene. Mi smo na ovom albumu koristili jako puno elemenata s ovih naših prostora. Koristili smo jako puno i srpske muzike, koristili smo jako puno tehno muzike, koristili smo rok muziku, koristili smo naš standardni 'psychodelic trash'. Uz pomoć tih elemenata pokušavamo stalno dobiti jedan potpuno novi izraz. Zbog toga smo, eto, u tom trenutku obukli i srpske narodne nošnje i napravili takvu pjesmu".

Na pitanje zbog čega su u naslov albuma uvrstili Čačak, Damir Martinović Mrle iz benda rekao je: "Pa ja ne znam da li postoji neko bolje ime. Meni taj spoj jako dobro zvuči. Imamo jako puno muzike koju smo koristili s tih prostora i to je bombardovanje muzikom na neki način i meni taj spoj te dve riječi jako dobro zvuči. Ne znam kako bi bolje moglo biti."

Ovako su obrazožili naziv svoje evrovizijske pjesme:

"ŠČ je s jedne strane ulaz u korene civilizacije, jer je ŠČ stara hrvatska reč, glas i slovo, barem 3.000 godina starije od prvog pisma Sumera. Za one koji nisu čuli za Sumere, ŠČ je i hiljadama godina starija od pismenosti u Srbiji, a i Čačku", rekli su u svom stilu za hrvatski 24sata.

Hrvatska Evrovizija Izvor: YouTube/ HRT Dora

(Mondo)