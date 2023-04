Kompletirana lista izvođača na Sea Star festivalu: Više od 40 zvijezda stiže u Umag u maju (VIDEO)

Zaokružen je program jubilarnog, petog izdanja Sea Star festivala u Umagu.

Nakon grupe The Prodigy, multiplatinstog hitmakera Robina Schulza, kao i cijelog niza internacionalnih i regionalnih zvijezda među kojima su Indira Paganotto, Mahmut Orhan, Daria Kolosova, Etapp Kyle, Senidah, Hiljson Mandela, Krankšvester, i mnogi drugi stiže i finalni talas izvođača.

Čine ga slavni EDM dvojac Vanillaz, veterani slovenske elektronske scene Tima Urbanya i Alessio, zatim DJ-i Burkakke i Strax, umaška trap ekipa At The Spot te RNB Confusion Sound System kojeg predstavljaju Zembo Latifa i DJ Turk, a u laguni će biti i omiljeni Silent Octopus stage.

Zvanično drugi najposjećeniji hrvatski muzički festival održava se 19. i 20. maja u Umagu.

Hrvatsko-slovenački dvojac Vanillaz jedni su od najistaknutijih aktera regionalne EDM scene. U karijeri su nastupali kao podrška velikim imenima poput Davida Guette, Martina Garrixa i Tiesta, a u biografiji imaju i već jedan nastup na Sea Staru.

Veterani slovenačke elektronske scene Tim Urbanya i Alessio u Umag će donijeti poseban back 2 back set, jednako kao i najpoznatiji predstavnici crnogorske scene – Burkakke i Strax.

Sea Star će konačno na festivalu predstaviti i jedne prave domaćine – umaški trap kolektiv At The Spot koji će u subotu nastupiti na Nautilus Areni. Još jedni dugogodišnji promoteri hip hop i trap kulture, zagrebački RNB Confusion ove sezone slave 20 godina rada, a u Umagu će ih predstaviti Zembo Latifa i DJ Turk

Petak, 19. maja

Program u petak predvode jedan od najvećih svjetskih hitmaker Robin Schulz, uz kojeg stižu i Mahmut Orhan, trap heroji Senidah i Hiljson Mandela, sjajni b2b setovi Daria Kolosova & Etapp Kyle, Marko Nastić & Dejan Miličević, DJ Jock & Shipe te Tim Urbanya & Alessio, zatim Joker Out, Nika Turković, Dzipsii i Vanillaz te tim Electric Waves pozornice na čelu s Ilijom Rudmanom.

Izvor: Sea Star/Promo

Subota, 20. maja

U subotu će na festivalski Tesla Main Stage sletjeti giganti The Prodigy, techno superzvijezda Indira Paganotto, regionalan trap best of koji uključuje, Krankšvestere, Gršu, 30Zonu, Foxa & Surreala, Ružno pače, Podočnjake, Miach, Micka Lifu, TTM, Masayah, Thicc Boia, At The Spot i RNB Confusion Sound System, kao i Electric Waves postava predvođenu Ian F-om i Marcelom.

