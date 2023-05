VEČERAS JE PRVO POLUFINALE EVROVIZIJE: Luke Black nastup posvetio nastradalima u osnovnoj školi i okolini Mladenovca

Predstavnik Srbije na Pjesmi Evrovizije nastupiće treći u prvom polufinalu koje će biti emitovano večeras od 21 čas na RTS 3

Izvor: RTS Screenshot

Večeras će u Liverpulu biti održano prvo polufinale Pjesme Evrovizije. Evropa će gledati nastupe 15 zemalja, a među njima i predstavnika Srbije Luku Ivanovića, koji nastupa pod umjetničkim imenom Luke Black.

Luka je ranije, u uključenju iz Liverpula, rekao da će večerašnji nastup posvetiti tragično nastradalim osobama u masakru u osnovnoj školi "Vladislav Ribnikar" i u okolini Mladenovca.

Javni servis je saopštio da će prenos Pjesme Evrovizije biti održan, ali na kanalu RTS 3 umjesto na Prvom programu kao ranijih godina, zbog aktuelne situacije u zemlji.

Od zemalja regiona prve večeri nastupiće i Hrvatska sa pjesmom "Mama ŠČ" koju će izvesti poznati bend Let 3.

Ovo su zemlje i izvođači koji nastupaju u prvoj polufinalnoj večeri:

1. Norveška – Alessandra . Queen of Kings

2. Malta – The Busker – Dance (Our Own Party)

3. Srbija – Luke Black – Samo Mi Se Spava

4. Letonija – Sudden Lights – Aija

5. Portugal – Mimicat – Ai Coracao

6. Irska – Wild Youth – We Are One

7. Hrvatska – Let 3 – Mama ŠČ!

8. Švajcarska – Remo Forrer – Watergun

9. Izrael – Noa Kirel – Unicorn

10. Moldavija – Pasha Parfeni – Soarele si Luna

11. Švedska – Loreen – Tattoo

12. Azerbejdžan – TuralTuranX – Tell Me More

13. Češka – Vesna – My Sister’s Crown

14. Holandija – Mia Nicolai & Dion Cooper – Burning Daylight

15. Finska – Kaarija – Cha Cha Cha

Prvo polufinale Evrovizije otvoriće voditeljka Julia Sanina, dok će u nastavku nastupiti pjevačica albanskog porijekla Rita Ora koja će izvesti neke od svojih najvećih hitova.

Luke Black je prije nekoliko dana, na otvaranju Evrovizije, zajedno sa pratećim igračima nosio crni flor:

Izvor: Instagram/lukeblackmusic