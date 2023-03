KOMŠIJE ISKRENO O LUKE BLACKU: Podijelio javnost pobjedničkom pjesmom, evo šta Čačak misli o njemu

Luke Black je rođen u Čačku, danas živi u Londonu i komšije ga ne viđaju često, ali svi ga dobro poznaju i složni su u jednoj stvari.

Mladi Luke Black je ovogodišnji predstavnik Srbije na Evroviziji u Liverpulu, a njegova pjesma "Samo mi se spava" uveliko se vrti na radijskim stanicama i televizijskim kanalima i nikoga nije ostavila ravnodušnim. Pobjednički nastup izazvao je burne reakcije javnosti, a u ovom trenutku nema niko srećniji od Lukine porodice, ali i komšiluka u rodnom Čačku koji ga je bodrio i tokom takmičenja Pjesma za Evroviziju '23. Iako ga rijetko sreću, jer je po završetku gimnazije otišao iz Čačka, prvo u Beograd, pa potom u London, gdje danas i živi, nijednog trenutka nisu sumnjali u njegov uspjeh.

"Beskrajno smo se radovali Lukinom trijumfu i uvjerena sam da će nas dostojno predstavljati u Liverpulu. Znam ga kao dijete, vaspitan, kulturan, odličan đak, uz njegov rad i talenat ne čudi uspjeh koji je postigao. U subotu smo se okupili u mojoj kući i zajedno navijali i slavili, dok je Lukina mama pobjedu čekala u prijestonici, sa sinom. Pjevali smo i radovali se do kasno u noć. Znajući Luku još kao dijete, nisam sumnjala da će napraviti ovakav uspjeh. Predan, posvećen i nevjerovatno talentovan mladić. Ne treba da bude iznenađenje ni ako nas ovaj predivni mladić pozitivno iznenadi i u Liverpulu. Cijeli Čačak je uz njega", izjavila je komšinica iz ulice u kojoj Lukina majka ima firmu i dodala da čekaju da se Ivanovići vrate iz Beograda, kako bi slavlje nastavili u rodnom gradu.

Porodica je presrećna ovim velikim uspjehom mladog pjevača i roditelji, naravno, žele da trofej pripadne njihovom Luki, a oni imaju želju da u Čačku nastave sa slavljem bez pritiska javnosti.

"S obzirom na to da je Luka ovih dana, a i dalje to nesebično čini, vrlo posvećeno i vrlo iskreno davao intervjue, mi se kao porodica ne bismo oglašavali. U potpunosti razumijem aktuelnost ovog trenutka, ali bismo isto tako željeli da se radujemo s prijateljima, porodicom, bez ikakvog pritiska. To je zasad naša želja. Nadam se da ćete razumjeti", poručila je Lukina mama Marija Ivanović.

