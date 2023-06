DJEČAKA IZ "KO TO TAMO PEVA" GLEDATE SVAKI DAN: Svirao u kultnom filmu, a evo kako SADA IZGLEDA i čime se bavi

Nenad Kostić pojavio se u filmu "Ko to tamo peva", a danas ga možete videti kao vozača javnog autobusa.

Srpski film "Ko to tamo peva" prvi put je emitovan pre 43 godine, a interesovanje za ovo kultno djelo i danas ne jenjava.

Film je jedan od onih koji se često nađu na televizijskom repertoaru, naročito za vreme praznika, a mnogi likovi pojavili su se samo tada i više ih nismo nigde vidjeli. Jedan od takvih je Nenad Kostić koji je glumio dječaka koji je pjevao duet pesmu "Za Beograd". Imao je samo 11 godina kada se našao u društvu legendi jugoslovenskog filma Nedom Arnerić, Pavlom Vuisićem, Batom Stojković, Taškom Načićem, Draganom Nikolićem, Aleksandrom Berčekom i Slavkom Štimcem.

Početkom devedestih je bio DJ, zatim je postao policajac da bi se onda zaposlio kao vozač u beogradskom gradskom saobraćajnom preduzeću i danas radi kao vozač autobusa.

Njegov stric Miodrag (koji u filmu svira harmoniku) ga je te 1980. zvao da sa njim ide snimati film na lokaciju Deliblatske Peščare. Objasnio mu je da, između ostalog, svom drugu iz vojske Slobodanu Šijanu koji je režirao film, želi da pomogne pri snimanju jer je film bio ujedno i Šijanov diplomski rad. Otišli su na probu i ostalo je legenda. Ostao je zabilježen detalj da Nenad nikada nije znao da svira drombulje iz te kultne pjesme, ali mu je i režiser “progledao kroz prste” pa je u toj sceni korišćen plejbek.

Jednog dana snimanja morali su napraviti scenu gde ga Bata Stojković šamara, a zbog krupnog kadra šamar je morao biti stvaran.

"Međutim, on me je toliko odalamio da je meni zazvonilo u ušima i suze su same krenule. Pobjegao sam iz autobusa koliko me noge nose i sakrio se u Pančevu. Filmska ekipa me cijeli dan tražila, a kad su me našli, Bata mi je donio najveću bombonjeru koja se mogla kupiti uz obećanje da me više tako neće udariti", sjeća se Nenad. Cijeli film je inače snimljen za samo 26 dana.

Ovako Nenad sada izgleda:

