U petak počinje deveti OK Fest: Pogledajte program i satnice

Još samo tri dana dijele nas do početka još jedne OK avanture na Tjentištu.

Izvor: Vedran Ševčuk/MONDO

Očekuje nas mnoštvo raznovrsnih sadržaja, pozitivne energije, zabave, i sve to u jednoj od najljepših festivalskih lokacija u regiji Nacionalnom parku Sutjeska.

I ove godine OK kamp otvara se dan ranije, u četvrtak 13. jula od 12:00, uz jednu novinu, a to je da, svi oni koji dođu da zauzmu svoje mjestu u festivalskom kampu i pripreme se za početak trodnevne OK avanture, istoga dana očekuju večernji nastupi na Sky Cola OK stage-u, bendova Killo Killo banda od 21:00 i KOIKOI od 22:45.

Prvi festivalski dan započinje na SARA OK summer stage-u uz DJ program Rezident DJ-a i Kristijana Molnara, potom slijedi nastavak programa na Sky Cola OK stage-u u OK kampu uz Repetitor, Kanda Kodža i Nebojša, TBF. I ove godine program OK Cinema zone realizuje se u saradnji sa Festivalom muzičkog dokumentarnog filma Dok’n'Ritam (D'N'R). Prve večeri na programu je dokumentarni film „Bure bareta“. Večernji sati na VISA Main stage-u rezervisani su za odličan program i atmosferu za koju će se pobrinuti Kralj Čačka, Mile Kekin, Goran Bare & Majke, Dr Nele Karajlić. Za one najizdržljivije slijedi program na OK After Party u kampu uz OXIA i Kristijan Molnar.

Izvor: OK Fest

Drugoga dana, program starta od 12:00 kraj bazena uz Nick Curly-ja i Mladena Tomića. Za one koji drugi festivalski dan žele da započnu u nešto mirnijem ambijentu u našoj chill zoni od 12:00 na programu je Joga by SARA. Od 14:00 u OK Book zoni održaće se promocije knjige Dr Neleta Karajlića – Solunska 28 – II deo. OK kamp će i ove godine biti epicentar najbolje zabave i odličnog provoda, za koje će se u subotu na Sky Cola OK stage-u pobrinuti Obojeni program, Del Arno Band, Elemental. OK Cinema zona druge festivalske večeri donosi film „Protest u zemlji karijesa“. Groznica subotnje večeri očekuje vas na VISA Main stage-u uz Artan Lili, Konstraktu, Bombaj Štampu, Gibonnija. Po završetku programa selimo se u OK kamp na after party da uz Mladena Tomića, Leu Dobričić, dočekamo još jednu zoru na Tjentištu.

I treći festivalski dan započinje u odličnom ritmu. Energiju ćemo tako redom povratiti na SARA OK summer stage-u uz Skin2Skin aka Lea Dobričić i Sinišu Tamamovića, uz mali predah u OK Book zoni gdje se družimo sa Igorom Marojevićem, na promociji njegovih izdanja. I trećeg festivalskog dana tačno u podne uživamo u zoni Joga by SARA. Od 13:45 smo na Sky Cola OK stage-u uz fenomenalni završetak dnevnog programa za koji su zaduženi Detour, DLM, Smoke Mardeljano. U OK Cinema zoni treće festivalske večeri očekuju nas projekcije: „Rainey“ i „Teški hor“. U samom finišu na VISA Main stage-u uživamo uz Zoster, Darka Rundeka & Ekipu, Sve Barabe i Brkove. Završnicu devetog po redu Nektar OK Festa provešćemo uz NAKADIU i Sinišu Tamamovića na OK After Partiju.

Vidimo se uskoro na Tjentištu, uz vašu kamp opremu ne zaboravite da ponesete gomilu dobrog raspoloženja i pozitivne energije. Festivalski paket OK kamp biće dostupan i na recepciji OK kampa tokom svih dana trajanja festivala, kao i ulaznice za VISA MAIN STAGE. Sve info o dostupnim paketima pogledajte na zvaničnoj festivalskoj stranici www.okfest.net u kategoriji #booking.

Uz Nektar OK Fest i ove godine su prijatelj festivala kompanija m:tel, banka partner festivala UniCredit Bank Banja Luka, te VISA – službena festivalska kartica.

(Mondo)