Tri dana raznovrsnog muzičkog programa: Evo ko će sve nastupati na OK festu 2023

Gibonni, Nakadia, dr Nele Karajlić, Goran Bare & Majke, Konstrakta, Nick Curly, Oxia, Kristijan Molnar, Kolja i Grobovlasnici i Brkovi samo su neki od izvođača koji će nastupiti ove godine na OK festu na Tjentištu.

Izvor: OK Fest

Deveto po redu izdanje Nektar OK Festa donosi nam listu sjanih imena iz svijeta muzike koji će i ovoga puta priuštiti nezaboravan provod za mnogobrojnu publiku, koja u nacionalni park Sutjeska dolazi iz svih krajeva svijeta. Nektar OK Fest 2023 će tokom tri festivalska dana (14.,15., i 16. jul) na isto toliko bina, biti epicentar naboljeg provoda, zabave i atmosfere u regionu.

VISA main stage ugostiće fantastična muzička imena, koja će atmosferu u večernjim satima dovesti do usijanja. Gibonni, dr Nele Karajlić, Goran Bare & Majke,Brkovi, Darko Rundek & Ekipa, Konstrakta, Kolja i Grobovlasnici, Bombaj Štampa, Zoster, Mile Kekin, Sve Barabe, Artan Lili, zaduženi su da rasplešu i zagriju publiku tokom večeri, na svježem planinskom zraku. Ova odlična imena, već u samoj najavi garantuju nezaboravan provod, i tek jedan od razloga zašto posjetiti Tjentište i Nektar OK Fest i ove godine.

Omiljeni stage navjernije festivalske publike – kampera, Sky Cola OK stage koji je lociran u središtu OK kampa, ove godine donosi i jednu novinu. Publika će umjesto u dosadašnja dva, uživati u tri dnevna nastupa, poznatih bendova. Dnevni koncerti na Tjentištu uvijek su posebni, nose posebnu energiju i bude posebnu emociju i kod publike, ali i izvođača. Na Sky Cola OK stage-u nastupaju: TBF, Kanda, Kodža i Nebojša, Elemental, Del Arno Band, Obojeni Program, DLM, Detour, Smoke Mardeljano, Repetitor.

Izvor: Marko Ristic/zamrznutitonovi.com

Sve ljubitelje elektronske muzike na Nektar OK Festu 2023 očekuju nova, sjajna imena kako u dnevnom programu na SARA OK summer stage-u kraj bazena, tako i na OK After Party, nezaboravnim žurkama koje su rezervisane samo za najneumornije OKfestovsce, ali i za najljepša svitanja na Tjentištu. Ove godine očekuju nas poznata imena svjetske elektronske scene, među kojima su - NAKADIA koja je jedna od najistaknutijih DJ-eva današnjice.

"Ona je TOP artist koja svojom zaraznom energijom i besprekornim miksevima dominira plesnim podijima širom svijeta. NICK CURLY prije više od deset godina pojavio se na međunarodnoj sceni, i isto toliko dugo u samom je njenom vrhu. Njegov osnovni cilj ostao je isti, kao i kada je kao dječak od 9 godina počeo da svira klavijature: stvarati muziku koja povezuje ljude. OXIA jedan od najcjenjenijih francuskih DJ-eva koji je preko 20 godina u ovom poslu i iza koga su brojne turneje koje je radio širom svijeta", saopštili su organizatori.

Pored navednih tu su i Kristijan Molnar, Mladen Tomić, Siniša Tamamović, SKIN2SKIN aka Lea Dobričić.

Kompletan raspored nastupa svih izvođača po danima dostupan je na zvaničnoj festivalskoj stranici OK FEST.

Odličan muzički program, netaknuta priroda, adrenalinski sadržaji, filmske projekcije, promocije knjiga, samo su dio razloga zašto i ove godine treba biti OK i u svom kalendaru rezervisati 14., 15., i 16. juli za OK avanturu na Tjentištu.

"Osigurajte svoj OK doživljaj na vrijeme. Zgrabite jedan od raspoloživih paketa i budite dio još jedne nezaboravne OK avanture na Tjentištu. Paket OK kamp koji podrazumjeva trodnevni boravak u kampu i ulaznicu za festival dostupan je putem prodajnog Sistema GIGSTIX u BiH, Srbiji i Crnoj Gori, kao i na njihovim prodajnim mjestima širom regije. I ove godine za sve kupce ovoga paketa festivalski kamp se otvara dan ranije, u četvrtak 13.07. od 12:00", naveli su organizatori.

Više o festivalskim paketima saznajte na www.okfest.net/#booking