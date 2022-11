Poznat datum devetog OK festa: Prisjetite se kako je to bilo ove godine uz "Aftermovie" (VIDEO)

Deveti po redu Nektar OK fest održače se na dobro poznatoj lokaciji Tjentište/Nacionalni park Sutjeska 14., 15. i 16. jula 2023. godine.

Izvor: Marko Ristic/zamrznutitonovi.com

Osim informacije o datumu održavanja narednog festivala, predstavljen je i "Aftermovie Nektar OK fest 2022" koji donosi fantastične kadrove sa ovogodišnje OK avanture.

Zajedno se prisjećamo najljepših trenutaka sa festivala, najbolje atmosfere, fenomenalnih nastupa, ali i donosimo utiske publike i izvođača. I ovoga puta, svi su saglasni u jednom, a to je da ovaj festival osim muzike, atmosfere, ljudi, posebnim čini samo mjesto na kom se održava, kako zbog nestvarne prirode, tako i same energije mjesta, koje zbog dešavanja i prošlosti na njegovom tlu, predstavlja sinonim za slobodu.

Aftermovie OK fest Izvor: OK fest

I ovoga puta za fantastičan aftermovie, zaslužna je vrijedna ekipa prijatelja festivala, iz agencije MANIA.

U iščekivanju devete OK avanture, kroz aftermovie 2022 prisjećamo se najljepših trenutaka i atmosfere sa ovogodišnjeg Nektar OK Festa, a one koji nisu bili u prilici da sa nama uživaju na Tjentištu, pozivamo da to učine već naredne godine 14/15/16 jula.