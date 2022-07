Prvi dan OK Festa: Članovi "Apokaliptike" oduševljeni Tjentištem (FOTO/VIDEO)

Moćnim nastupom "Apocalyptica" obilježila prvo veče ovogodišnjeg OK Festa.

Izvor: Vedran Ševčuk/OK Fest Promo

Prvi dan Nektar OK festa protekao je očekivano u fantastičnoj festivalskoj atmosferi, na jednoj od najljepših destinacija u regionu, a mnogobrojna publika, sudeći po prvim utiscima, uživala je u magiji festivala.

Uz DJ program After Affair i Petra Dundova započeo je prvi dan na SARA OK summer stejdžu, a za odličnu atmosferu u kampu na Sky Cola OK bini pobrinuli su se Orthodox Celts i Sunshine, koji su rasplesali publiku i zagrijali je pred nastupe na večernjem programu na glavnoj bini.

Izvor: Marko Ristić, OK Fest

Prvi su nastupili E-Play i Nikola Vranjković. Nakon njih je na binu izašao finski sastav Apocalyptica, koji je publici priuštio muzički spektakl kakav se rijetko viđa. Ovi vrhunski instrumentalisti su još jedanput opravdali status miljenika evropske publike.

"Sve izgleda jako lijepo, srećni smo što smo ovdje, to su prvi utisci. Prvi put smo na Tjentištu, iako nije prvi put da smo u BiH, bili smo mnogo puta ranije. Drago nam je da smo dio svega ovoga. Poučeni ranijim iskustvima, koncerti na ovim prostorima su uvijek snažni i moćni, tako je bilo i i na našem nastupu večeras“, poručili su ovo članovi finskog simfonik-metal benda Apocalyptica, koji nisu krili oduševljenje prostorom i festivalom.

Uslijedio je nastup Gobina, pank sastava koji je ove godine proslavio 30 godina sviračkog staža, a OK publika uživala je u retrospektivi njihovog muzičkog opusa.

"Sjajno, kao i uvijek. Odlična organizacija, momci su raspoloženi. Osjeća se dobra energija u kampu, ljudi stalno pristižu, vidjeli smo brdo automobila s različitim registracijama i to nas raduje“, podijelili su utiske članovi benda Goblini, kojima ovo nije prvi nastup na OK Festu.

Žurka se nastavila na OK afterpartiju u kampu uz After Affair i Petra Dundova.

U okviru OK Cinema zone koja se realizuje u saradnji sa Festivalom muzičkog dokumentarnog filma Dok’n'Ritam (D'N'R) prve večeri na programu su prikazane projekcije dokumentarnih filmova na temu muzike „Pobednici su dosadni“ i „Suženi snovi – Repetitor u CZ-u“.

Danas, drugog dana festivala program starta od 12:00 kraj bazena uz Mladena Tomića i Alexandera G.

Za one koji drugi festivalski dan žele da započnu u nešto mirnijem ambijentu od 12:00 na programu je Joga by SARA. Od 14:00 u OK Book zoni održaće se promocije knjiga Borisa Leinera. OK kamp će i ove godine biti epicentar najbolje zabave i odličnog provoda, za koje će se u subotu na Sky Cola OK stage-u pobrinuti Edo Maajka i Let 3.

Izvor: Marko Ristić, OK Fest

OK Cinema zona druge festivalske večeri donosi film „Viktorija, 15“. Groznica subotnje večeri očekuje vas na Main stage-u uz Silente, Urban & 4, Neno Belan & Fiumens i Dubiozu Kolektiv. Po završetku programa selimo se u OK kamp na after party da uz Mladena Tomica, Alexander G i Leu Dobricic, dočekamo još jednu zoru na Tjentištu.

U osmoj po redu OK avanturi OK Fest prati prijatelj festivala – kompanija m:tel.

(MONDO)