OK fest: Festivalska završnica za pamćenje uz sjajne izvođače i neumornu publiku (FOTO)

Sinoć je na Tjentištu završen osmi po redu „Nektar OK fest“, a mnogobrojna publika uživala je u odličnom festivalskom programu i u posebnom prirodnom ambijentu, te mnoštvu raznovrsnih sadržaja.

Izvor: Vedran Ševčuk

Nakon prva dva festivalska dana, koja su bila fenomenalna nastupio je i treći, završni festivalski dan koji je započeo u odličnom ritmu i to na SARA OK summer stage-u uz Dejana Milićevica i Marinu Karamarko.

Mali predah prije zabave u OK kampu publika i posjetioci su napravili u OK Book zoni koja je bila prepuna svih onih koji su željeli da se druže sa Sergejem Trifunovićem, koji je na Tjentištu promovisao svoju knjigu „Stovarište“.

"Kada sam došao ovdje prvi put, nisam mogao da sebi da dođem od prirode, od šume, rijeke i mirisa, tako da se nisam dvoumio uopšte kad sam dobio poziv da ovdje dođem", izjavio je Sergej nakon odlične promocije ne krijući oduševljenje prirodom, iako mu ovo nije prvi dolazak na ovaj festival.

Izvor: Marko Ristić, OK Fest

Nakon promocije iz OK Book zone publika se seli na mjesto gdje se svake godine na festivalu održavaju najbolje dnevne žurke, a za to se ovaj put pobrinuo bend M.O.R.T. i Vojko V. Vojko V razgalio je publiku u kampu, smjenjivale su su se pjesme uz koje je nemoguće ostati miran, a vjerna publika s njim je horski pjevala novu pjesmu "Evo me opet".

Izvor: Vedran Ševčuk

Rasplesana, vesela i neumorna publika bila je spremna za sam finiš festivala na Main stage-u, a prvi je nastupao sjajni mostarski bend Zoster, koji uživa veliku popularnost u cijeloj regiji.

„Ponašamo se ovdje kao kod kuće. Ne znam koji put smo već ovdje, radimo dosta sa OK Teamom i sve drugo je suvišno reći“, rekao je ovo Mario iz benda Zoster.

Izvor: Marko Ristić

Nakon mostarskog benda, na binu je izašao energični Davor Gobac sa svojim bendom Psihomodo Pop, a publika je imala priliku da uživa u hitovima koji su obilježili preko 35 godina dugu karijeru ovog benda.

"Ovo je kao neki Woodstock ovdje na Balkanu, i super je, sve je zeleno i svi su veseli", poručio je Gobac i pozvao sve one koji nisu bili na festivalu da sljedeće godine dođu.

Na binu je nakon Gobca i njegovog benda, izašao je beogradski S.A.R.S, jedan od bendova čija karijera već deceniju i više ide samo uzlaznom putanjom.

„Dobri domaćini, dobra organizacija, uvijek sjajna ekipa. Mlada publika, iako ima i starije ekipe, ali uglavnom su mladi ljudi tu. Sviramo od samih početaka ovog festivala pa evo do trenutka kada je ovaj festival postao regionalna atrakcija. Ispratili smo svaki korak rasta ovog festivala", poručio je ovo Žarko Kovačević, frontmen ovog benda.

Izvor: Vedran Ševčuk

Kiril Džajkovski priuštio je neumornoj OK publici festivalsku završnicu za pamćenje. Tempo završne večeri diktirali su njegovi najveći hitovi, a on nas je još jednom podsjetio zašto je rado viđen gost na Tjentištu.

„Super se osjećam jer nam je ovdje svaki put bilo tako kad smo nastupali. Lokacija je fenomenalna i vrlo inspirativna, publika je zaista divna i mnogobrojna, vidim to i ovaj put, osjeća se prava festivalska atmosfera. Drago mi je što sam opet ovdje", rekao je ovo Kiril nakon svog nastupa na festivalu.

Publika je završnicu osmog po redu Nektar OK Festa provela uz Dejana Milicevica i Marinu Karamarko na OK After Partiju, a u OK Cinema zoni treće festivalske večeri posjetioci su imali priliku da pogledaju projekcije: „Njujork, hodočašće“ i „Uskrs, grad i rokenrol“.

Osim uživanja u fantastičnom ambijentu, ponudi i sadržajima koje nudi jedna od zasigurno najljepših destinacija u regionu, mnogobrojna festivalska publika je tokom tri dana uživala u odličnom festivalskom programu, i ono što je najvažnije obećala da se vraća i sljedeće godine.

Tokom tri festivalska dana posjetioci su imali priliku da uživaju uz nastupe najpoznatijih imena iz svijeta muzike, promocije knjiga, filmske projekcije, rafting avanturu na Tari, planinarske šetnje i posjeti nekim od najljepših vidikovaca u nacionalnom parku Sutjeska, joga zona i drugim sadržajima.

Zahvaljujući Banjalučkoj pivari, publika i izvođači su se tokom sva tri festivalska dana mogli osvježiti uz hladno Nekatar pivo, a ova kompanija je još jednom pokazala da je poznata po tome da podržava rok muziku i razvoj scene. U osmoj po redu OK avanturi, Nektar OK Fest prati, prijatelj festivala – kompanija m:tel i banka partner festivala UniCredit Banka Banjaluka.

Jedno je sigurno, bio je ovo još jedan festival za pamćenje, koji je okupio sve generacije, iz svih krajeva regije, Evrope i svijeta.