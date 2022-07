Drugi dan OK Festa: Vatromet pozitivne energije (FOTO, VIDEO)

Drugi dan “Nektar OK Festa” okupio je veliki broj posjetilaca, koji su uživali u fenomenalnoj muzici i nesvakidašnjoj prirodi, a regionalne muzičke zvijezde su i ove večeri oduševile publiku.

Izvor: Vedran Ševčuk/OK Fest Promo

Uz Mladena Tomića i Alexandera G, kraj bazena započeo je drugi festivalski dan, a bilo je i onih koji su željeli da dan započnu u nešto mirnijem ambijentu, te su to učinili u okviru programa Joga by Sara.

Kako je vreli ljetni dan odmicao, tako su se posjetioci i poštovaoci knjige okupili u Book zoni, i to na promociji knjiga Borisa Leinera.

Izvor: Marko Ristić, OK Fest

"Sloboda na Ok festivalu govori jezikom rokenrola. Kao braća smo svi ovdje, pozitivna vibracija je očigledna i mislim da će to postati tradicija, svakog ljeta na istom mjestu", izjavio je Leiner i potvrdio da na festivalu vlada pozitivna atmosfera.

OK kamp je svake godine epicentar najbolje zabave i odličnog provoda, a ove godine su se za to pobrinuli Edo Maajka i Let 3, koji su publiku rasplesali i atmosferu u kampu doveli do usijanja.

"Bio sam ovdje više puta. Ovo je odlično. Tjentište je jako bitna tačka za sve narode ovih prostora, i jako mi je drago što je ovaj festival baš ovdje smješten. Ovaj festival donosi pozitivu, nešto dobro, i nadu u nove naraštaje", izjavio je ovo pun emocija Edo Maajka kojem ovo nije prvi nastup na ovom festivalu.

Main stage je drugog festivalskog dana bio rezervisan za najveće zvijezde u regiji, a prvi je na binu izašao dubrovački bend Silente koji je napravio zaigrano romantičnu atmosferu na samom početku. Ok publika je i ovoga puta otvorenog srca dočekala Urban & 4, a Tjentištem su odjekivale melodije s njihovog poslednjeg albuma koje je ova publika čula premijerno.

Izvor: Vedran Ševčuk/OK Fest Promo

"Morate znati da mi dolazimo iz Rijeke ovdje i svaki put kad dolazimo, nama ovo nije samo festival, mi krenemo dan ranije i uživamo u svemu što prođemo usput, u svim gradovima i krajolicima, nama je to jedna ogromna avantura a koncert je samo kruna tog putovanja", izjavio je ovo Damir Urban, koji nije krio oduševljenje i sreću što je na festivalu.

Neno Belan i Fjumensi napravili su pravu retrospektivu pjesama uz koje su odrastale mnoge generacije, a publika je horski pjevala hitove koji su nam na trenutak donijeli dašak mora.

"Čast i zadovoljstvo mi je što smo pozvani da budemo dio ovog festivala, festival je fantastično organizovan, na visokom profesionalnom nivou. Prvi put sam na ovom području, impresioniran sam prirodom, cijeli ovaj kraj je predivan“ izjavio je Neno Belan.

Izvor: Vedran Ševčuk/OK Fest Promo

Za kraj druge večeri festivala na binu je izašla najuspješnija muzička senzacija u regiji "Dubioza Kolektiv", kojima ovo nije prvi nastup na festivalu.

"Nama je super vidjeti kako festival raste iz godine u godinu, to je ono što smo mi primijetili, a sviramo na jako mnogo festivala. Uz resurse koje imaju, ljudi rade stvarno dobar posao", rekli su iz benda Dubioza Kolektiv.

U OK kampu uz Mladena Tomića, Alexandera G i Leu Dobričić, najizdržljivija publika dočekala je još jednu zoru na Tjentištu!

Vidi opis Drugi dan OK Festa: Vatromet pozitivne energije (FOTO, VIDEO) Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Marko Ristić, OK Fest Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: Marko Ristić, OK Fest Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: Marko Ristić, OK Fest Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: Vedran Ševčuk/OK Fest Promo Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: Vedran Ševčuk/OK Fest Promo Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: Vedran Ševčuk/OK Fest Promo Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: Vedran Ševčuk/OK Fest Promo Br. slika: 7 7 / 7

Ljubitelji sedme umjetnosti u okviru OK Cinema stejdža imali su priliku da pod vedrim nebom pogledaju projekciju filma "Viktorija 15".

U osmoj po redu OK avanturi, Nektar OK Fest prati prijatelj festivala – kompanija m:tel.

(MONDO)