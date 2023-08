REFREN NASTAO U KOLIMA ZA PAR SEKUNDI: Hit Tome Zdravkovića posvećen pjevačici - znate li ko je Branka iz kultne pjesme?

Pjevač Toma Zdravković je samo zahvaljujući ovoj pjesmi imao 100 koncerata

Toma Zdravković, pjevač, tekstopisac i kompozitor, ponovo je dospio u centar pažnje zahvaljujući hit filmu Dragana Bjelogrlića u kojem je ulogu čuvenog boema igrao glumac Milan Marić.

Prijatelji i nekadašnji saradnici čuvenog Tome otkrivali su detalje iz privatnog života, pričali o saobraćajki koju je doživio, a potom okrivio kolegu koji je u to vrijeme bio kući i spavao, "ljubavi" prema Silvani Armenulić, ali i pjesmama koje se slušaju decenijama unazad.

Većina njih nosi ženska imena - "Za Ljiljanu", "Danka, Danka", "Gdje si Jelena"... a jedan od Tominih najvećih hitova "Ej, Branka, Branka" nastao je sasvim slučajno i posvećen je pjevačici koju svi dobro znate.

Pjesmu je napisao kompozitor i pjevač Miša Marković, koji je svojevremeno otkrio da Toma nije bio oduševljen kada ju je prvi put čuo.

"Poznavao sam Tomu još dok sam pevao zabavnjake. Na Hitu ljeta, krajem sedamdesetih, Toma je loše prolazio kod publike. Tek se vratio iz inostranstva, upao uz depresiju, pio, tražio hit. Ja mu komponujem 'Ej, Branka' i 'Svirajte mi tiho, tiše', i na promociji ploče pitam je l' zadovoljan pjesmama. Toma mi reče da je zadovoljan, ali nema hita. 'Branka će te podići iz mrtvih' rekoh Tomi, a on se uvrijedi i fizički nasrnu na mene. Poslije godinu dana u Unionu, kada je 'Branka' izazvala cunami, Toma se opet zaleti na mene, klekne i kaže 'oprosti", pričao je Miša Marković.

Pjesma je postigla veliki uspjeh, a posvećena je Branki Sovrlić!

Pjevačica je svojevremeno otkrila da je pjesma nastala sasvim slučajno.

"Tad sam bila početnica, mlada, tek izdala prvu ploču. Krenula sam za Niš autobusom, a on me je vozio na stanicu kao dobar kolega. Ja ga pitam kako pravi pesme, kako to ide, a on me pogleda dok je vozio i kaže: 'Ej, Branka, Branka, ko je kriv zbog našeg rastanka' i eto tako nastade pjesma. To je bila neka sudbina. Toma je zbog te pjesme imao sto koncerata", rekla je Branka i nastavila:

"Zahvaljujući mom imenu nastao je veliki hit Tome Zdravkovića. Mada mnogi ne znaju, misle da je to Tomima pjesma jer je većinu pjesama Toma sam napisao, ali taj njegov hit je nastao sasvih slučajno po mom imenu".

