Završen štrajk u Holivudu, postignut dogovor

Pisci scenarija i šefovi televizijskih i filmskih studija u Sjedinjenim Američkim Državama postigli su dogovor o okončanju štrajka koji je paralizovao industriju od maja, javlja danas CNN.

Izvor: logoboom/Shutterstock

Članovi Udruženja pisaca Amerike tek treba da glasaju o dogovorenom trogodišnjem sporazumu prije nego se vrate na posao. Glumci u Holivudu, međutim, ostaju u štrajku zbog paralelnog nesporazuma sa studijima.

Američki predsjednik Džozef Bajden pozdravio je dogovor o prekidu štrajka, dodajući da je on dokaz snage kolektivnog pregovaranja.

Ovo je bio najduži štrajk u istoriji Holivuda i koštao je ekonomiju Kalifornije milijarde dolara, navodi CNN.

Detalji dogovora nisu otkriveni, ali Udruženje pisaca smatra da je trogodišnji predlog ugovora "izuzetan", a glavni studiji i striming servisi su dali značajne ustupke.

Neke od najpopularnijih serija, poput "The Last of Us", "Milijarde", "Stranger Things", "Sluškinjina priča", "Subotom uveče uživo" i "Šou večeras" bili su među produkcijama čiji su glumci i autori štrajkovali.

Ukoliko ugovor između pisaca i studija bude potpisan, neke od emisija će se vratiti u etar, ali ne i one u kojima su glumci koji ostaju u štrajku.

Komičari Džimi Kimel, Dru Barimor, Dženifer Hadson i Stiven Kolber, takođe, su bili među onima u štrajku jer su pisci njihovim emisija štrajkovali.

Holivudski magazin Varijete objavio je da će večernji šou programi Kimela i Kolbera na poslu biti već od utorka, dok bi emitovanje emisija moglo da počne u oktobru.

