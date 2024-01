GLUMI U FILMU O DŽEJU: Scene iz doma odigrao mali Alen - našli ga dok je prodavao ruže u Skadarliji!

Džeja Ramadanovskog u filmu "Nedjelja" igraju Husa Alijević, ali i mladi Alen Selimi.

Izvor: YouTube/Film Nedelja

Film u bioskope stiže 18. januara, a do tada su članovi ekipe otkrili par zanimljivosti.

Husa je otkrio da je sarađivao sa "legendom Dorćola" i pokojnom Marinom Tucaković, njegova supruga je "plakala i smijala se gledajući film", a sada je reditelj Nemanja Ćeranić otkrio zanimljivost o mladom glumcu koji je dočarao Džejeve dane u domu.

Mladog Džeja igra Alen Selimi koji ne zna da čita.

Izvor: YouTube/Film Nedelja

Mali Alen ima sličnu sudbinu kao Džej. Našli su ga dok je prodavao ruže u Skadarliji. Dobio je poziv za kasting, tamo otpnevao pnesmu "Nednelja" i uloga je bila njegova", rekao je producent filma Vladan Anđelković, a reditelj je pojasnio kako su sarađivali.

"Alen je divan! Najveća tehnička stvar koja je bila problematična, a to samo govori o njegovom daru, je to što on ne zna da čita. Imali smo čovjeka koji ga je učio replikama, ali dobra stvar je to što je on nevjerovatno pametan, inteligentan. Jako brzo uči tekst. Mjesecima smo ga pripremali za scene koje je snimio", rekao je reditelj i otkrio koliko je bio zahtjevan tekst koji je učio.

"Alen se pojavljuje u tri epizode, što znači da ima minutažu tri puta po 45 minuta. Gomilu dijaloga, a to sa njim nije bio nikakav problem".

Pogledajte trejler filma:

Film Nedelja Izvor: YouTube/Film Nedelja

U ostvarenju o životu legendarnog Dorćolca igraju Husein Alijević Husa kao Džej, Marko Janketić, Stefan Vukić, Aleksej Bjelogrlić, Alen Selimi, Ana Pindović, Maša Đorđević, Milica Janevski, Stojsa Oljačić, Bajram Severdžan, Nela Mihajlović. U flimu će biti prikazano pjevačevo djetinjstvo i odrastanje u Domu za nezbrinutu djecu, ali i njegovi muzički počeci, uspjesi, i kasniji život.

(MONDO)