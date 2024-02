Lopezova iskeširala 20 miliona za film, kritičari ga "sahranili"

Dženifer Lopez nije dobila naklonost kritičara, nakon premijere najnovijeg autobiografskog filma u kom opisuje ljubav prema Benu Afleku.

Kritičari nisu štedeli Dženifer Lopez, nakon što je film "This Is Me Now...Love story" ugledao svjetlost dana. Oni su ga nazvali "samofinansiranim, bolnim autobigrafskim projektom sujete".

Pjevačica i glumica (54) izdvojila je nevjerovatnih 20 miliona dolara za finansiranje filma, koji je danas premijerno prikazan. Film je dio trodelnog projekta o Dženiferinoj potrazi za ljubavlju, i o tome kako kako ju je konačno pronašla sa suprugom Benom Aflekom (51).

Dženifer će takođe izdati i album "This Is Me...Now", kao nastavak njenog albuma "This Is Me...Then", koji je takođe bio inspirisan i posvećen Benu, sa kojim je bila u vezi prije dvadeset godina. Par je tada raskinuo vjeridbu nedugo nakon što je album izašao, ali su se ponovo spojili dvije decenije kasnije i vjenčali 2022.

I dok je Dženifer pobrala pohvale za film "Hustler" iz 2019, koji je takođe producirala, kritike joj nisu naklonjene što se tiče najnovijeg ostvarenja u kom glumi i pjeva pjesme sa novog albuma. Džen igra Atiju Bogs, po scenariju koji su napisali Ben i Dejv Majers. Ben igra Reksa Stouna.

Film je ocijenjen sa dvije od pet zvjezdica od strane The Standard, Guardian i The Independent, a najviše su iskritikovali "haotičnu radnju priče", dok su drugi uputili kritike na račun toga koliko je zvijezda novca potrošila na nešto što su nazvali "projekat sujete". "Prije nego što zaronim u pulsirajuće metalno srce Jlo-ove fantastično stilizovane ljubavne priče... sada bi vjerovatno trebalo da vam dam odricanje od odgovornosti: iako je ovo vjerovatno među najnezamislivijim filmovima, potpuno razumijem šta ju je zaposjelo da ga snimi", napisao je El Hunt za The Standard.

"Da budem iskren, kada bih imao 20 miliona za trošak, izazov da napravim nevjerovatno ekstra, metaforički-zagonetni, kvazi-mjuzikl o turbulencijama mog srca, to bi bilo neodoljivo, dodao je. Za to vrijeme The Guardian ga je okarakterisao kao film za samopomoć, satiru o zvijezdama, djelimično naučnu-fantastiku. Pogledajte trejler:

