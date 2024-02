Večeras prvo polufinalno veče za Evroviziju: Od Breskvice do Keni nije mrtav - Srbija bira!

Prvo polufinalno veče Pjesme za Evroviziju održaće se večeras 27. februara na RTS-u u 21 čas. Ovo je spisak takmičara!

Izvor: ATA/David Matana Micovic /Filarri ATA F.S./Yotutube /RTS Jedan dobar dan - Zvanični kanal Instagram

Večeras kreće prvo polufinalno veče izbora za "Pjesmu za Evroviziju" u kom Srbija bira prve polufinaliste. Imaćemo prilike da na prvom programu RTS-a vidimo 14 takmičara i poslušamo njihove numere, uz pažljivo biranu scenografiju i koreografiju.

Prve večeri 27. februara očekuju nas:

Marko Mandić – Dno

M.IRA – Percepcija

Bojana x David – No No No

Lena Kovačević – Zovi me Lena

Saša Báša i VirtualRitual – Elektroljubav

Martina Vrbos – Da me voliš

Filarri – Ko je ta žena

Breskvica – Gnezdo orlovo

Hristina – Bedem

Ivana Vladović – Jaka

Chai – Sama

Zorja – Lik u ogledalu

Kavala – Vavilon

Keni nije mrtav – Dijamanti

Neki od takmičara već su izazvali veliku pažnju javnosti, što tumačenjem teksta, što izjavama, poput Breksvice i Martine Vrbos, dok će se drugi po prvi put predstaviti široj publici, a već su zagolicali maštu originalnošću, "Keni nije mrtav", dok će se iskusna Lena Kovačević predstaviti pjesmom "Zovi me Lena".

U studiju RTS-a na Košutnjaku postavljena je najmodernija scena sačinjena od LED scenske pozadine kao i podnog osvjetljenja, sa ukupnom površinom od 700 kvadratnih metara. Za režiju i kadriranje treću godinu zaredom koristi se CuePilot softver koji se godinama koristi i na samoj Evroviziji.

PZE će u društvu sa voditeljkom Draganom Kosjerinom ove godine voditi glumac Slaven Došlo. Pored njih, iz bekstejdža ili takozvanog "green room"-a, atmosferu će prenositi uigrani tandem Kristina Radenković i Stefan Popović. Direktan prenos svih takmičarskih večeri gledaoci i slušaoci će moći da prate na programima i digitalnim platformama RTS-a. Drugo polufinalno veče održaće se 29. februara, a finale 2. marta na kom će Srbija odabrati predstavnika za Eurosong u Malmeu.

Drugo polufinale

Nadia – Sudari

Hydrogen – Nemoguća misija

Iva Lorens – Dom

Zejna – Najbolja

Filip Baloš – Duga je noć

Nemanja Radošević – Jutra bez tebe

Yanx – Kolo

Kat Dosa – Tajni začin

Džordži – Luna park

Dušan Kurtić – Zbog tebe živim

Teya Dora – Ramonda

Konstrakta – Novo, bolje

Milan Bujaković – Moje tvoje

Durlanski – Muzika

Mnogi izdvajaju Breskvicu, koja ima i najviše pregleda na Youtube-u, a mlada pjevačica je doživjela i dosta napada zbog tumačenja teksta pjesme na političkoj osnovi.

Hrvatska je izabrala svog predstavnika, koji je na takmičenje došao kao zamjena, kada je jedna od učesnica odustala od "Dore". Bejbi Lazanja je predstavnik Hrvatske na Eurosongu i njegovo ime ćete sigurno upamtiti, a pesma nosi naziv "Rim Tim Tagi Dim".

BONUS VIDEO:

Pogledajte 02:59 ŠTA IMA? KONSTRAKTA POTENCIJALNI PREDSTAVNIK SRBIJE NA EUROSONGU I OVE GODINE? Izvor: MONDO/Teodora Orlandić i Mirela Ljumić Izvor: MONDO/Teodora Orlandić i Mirela Ljumić

(MONDO)