"Pjesme su bile depresivne": Bivši učesnici Pjesme za Evroviziju pred finale

Nekadašnji učesnici izbora za Pjesmu Evrovizije o razlici između prve i druge polufinalne večeri

Nekadašnji izvođači na pjesmi za Evroviziju Savo Perović i Julija gostovali su u emisiji gde su podelil utiske o polufinalnim večerima na domaćem izboru Pjesma za Evroviziju.

"Baš smo pričali koliko je velika razlika bila između prve i druge polufinalne večeri. Meni je prvo veče bilo dosadno nisam mogla da odgledam. Rekla sam ok, Breskvica, eventualno Zorja i Lena Kovačević jer je znamo onako po reputaciji i to je to. A sinoć je bilo ludilo", rekla je Julija u emisiji na Kurir televiziji, a njeno mišljenje deli i Savo Perović.

"Kad sam ja nastupao prvo veče je bilo mnogo jače nego drugo kao i kad je Julija nastupala, a sada je bilo obrnuto. Era pjevanja je prošla koliko god to ljudi ne shvataju ili ne žele da shvate. Već godinama unazad nije više akcenat samo na pjevanju već se traži cjelokupan paket i ta neka nit magije koja očarava u datom trenutku".

Julija kaže da su joj pjesme bili prilično depresivne, ali da je osveženje bila Konstrakta:

"Ove godine pjesme su bile depresivne. Ništa nije bilo da kažeš Vau dok nije došla Konstrakta sa 'Evo saće, evo saće'. Ja nju obožavam. On ne gleda šta prolazi. Drži se svog identiteta i to je to".

