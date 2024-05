"Ja sam žrtva": Progoniteljka iz serije "Baby reindeer" prijeti tužbom

Oglasila se žena koja tvrdi da je na njoj zasnovan lik stokerke Marte Stjuart u seriji o kojoj se priča.

Izvor: NETFLIX / Planet / Profimedia

Žena koja tvrdi da je poslužila kao inspiracija za lik stokerke Marte Stjuart u seriji "Baby Reindeer" oglasila se i optužila kreatora i glavnog glumca Ričarda Gada, po čijem životu je scenario napisan. Ona tvrdi da u mini triler-seriji nije predstavljena na tačan način, te da je zapravo ona žrtva.

Neimenovana 58-godišnja žena iz Londona oglasila se za Daily Mail, nakon što je ovo originalno ostvarenje izazvalo brojne kontrorverze. Ona je navela da razmatra da preuzme pravne korake protiv 35-godišnjeg Ričarda Gada, tvorca serije,koga je navodno u pravom životu uhodila. Da stvar bude zanimljivija, lik Marte u seriji se predstavlja kao lažni advokat.

Izvor: Netflix

Dalje je izjavila da je šokirana i da joj se gadi kako ju je Ričard predstavio, i da je u stvari ona prava žrtva u cijeloj priči. Ona dodaje da je užasnuta načinom na koji je preko nje škotski komičar želIo da stekne slavu i ime. "On koristi Baby Reindeer da me proganja sada", izjavila je za DailyMail, "Ja am žrtva. Napisao je j***ni šou o meni!" bila je izričita.

Izvor: Printscreen Netflix

I dok njen identitet nije otkriven, žena koja je uputila ove optužbe, navodno deli dosta sličnosti sa likom Marte. Izvor za Daily Mail navodi: "Njeno porijeklo, razlika od više od 20 godina između nje i Gada, naglašeno se**sualno izražavanje i tokom govora i pisanja, ali i nevjerovatna fizička sličnost ukazuju na to da je ona Marta".

U intervjuu koji je dao za GQ magazin, Ričard Gad, koji je napisao ovu autobiografsku priču o traumi, se**sualnom zlostavljanju i uhođenju, izjavio je o mogućnosti da prava Marta odgleda seriju: "Preuzeli smo takve korake i potrudili se da je prerušimo do tačke da se ni ona sama ne bi prepoznala. Ono što je pozajmljeno je emocionalna istina, ne baš slijepo praćenje činjenica o nekome", objasnio je. U Netliksovoj seriji, lik Marte maestralno je odigrala glumica Džesika Ganing.

Pogledajte trejler za ovu seriju:

