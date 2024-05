POSLJEDNJA EPIZODA EMITOVANA PRIJE TAČNO 20 GODINA: Otkrivena dugo čuvana tajna "Prijatelja"

Poslednja epizoda "Prijatelja" emitovana je uživo u Njujorku 06. maja 2004. godine.

Izvor: Profimedia

Dve decenije je prošlo od poslednje epizode mnogima omiljene serije "Prijatelji". Tačno na današnji dan veliko finale prikazano je 6. maja 2004. uživo na Tajms Skveru u Njujorku, a na TV-u je pratilo više od 51 milion ljudi.

Serija koja govori o šestoro ljudi, i danas uživa veliku popularnost, a mnogi fanovi bili su zatečeni tragičnom smrću Metjua Perija u oktobru prošle godine u 54. Povodom 20-godišnjice od posljednje epizode, kreatori serije Marta Kaufman i Dejvid Krejn, dali su intervju za "Today" u kom su otkrili da je deo scenarija za poslednju epizodu procurio prije emitovanja.

"O Bože, trudili smo se toliko dugo da čuvamo kao tajnu", rekao je Kaufman, "Bili smo očajni da sačuvamo tajnu, ali je procurila i to je bio posao insajdera".

Metju Peri želio da kaže posljednju rečenicu

U svojim memoarima iz 2022. "Friends, Lovers and the Big Terrible Thing", Peri je otkrio da je pitao Kaufmana da njegova rečenica bude zadnja u seriji. "Nikog drugog neće zanimati to osim mene", napisao je u knjizi objavljenoj godinu dana prije smrti.

Izvor: Youtube printscreen / Friends

Njegova želja je uslišena, pa se u poslednjim kadrovima Sezone 10 može vidjeti njegov lik - Čendler i Monika dok napuštaju Njujork i pozdravljaju se sa praznim stanom, u prisustvu Rejčel, Fibi, Džoi i Rosa. Rejčel predlaže da odu na posljednju šolju kafe prije nego što se Čendler i Monika presele u predgrađe sa njihovom djecom. "Naravno", odgovara Čendler "Gde?" Kao što svi gledaoci dobro znaju, družina je imala svoje omiljeno mesto za druženja, legendarni "Central Perk" kafić.

Cijela ekipa je plakala

Snimanje poslednjih scena bilo je veoma emotivno za glavne glumce. "Nikada nismo imali više pauza za frizuru i šminku između snimanja", ispričala je Dženifer Aniston u intervjuu kod Opre, "Činjenica je da smo isplakali svu šminku iznova i iznova."

Devid Švimer podelio je svoje iskustvo, objasnivši da se držao hrabro sve dok se nisu kao po običaju pred svaku epizodu uhvatili za ruke. "Tada sam počeo da se gubim. To je trenutak kog sam se plašio", ispričao je.

Napravili tri žurke povodom završetka snimanja

Ekipa "Prijatelja" riješila je da proslavi deset sezona i deset godina snimanja, koje je počelo 1994. priredivši tri žurke. Aniston i Bred Pit priredili su prvu žurku u svom domu 19. januara 2004. Zatim je priređena još jedna 22. januara za ekipu i glumce u zapadnom Holivudu. Treća žurka priređena je 24. januara u Hotelu Park Plaza jedan dan nakon što je završena produkcija posljednje epizode. Simbolično, brend "The Rembrandts" izveo je uživo pjesmu "I'll be there for you", koja je bila u uvodnoj špici.

Vidi opis POSLJEDNJA EPIZODA EMITOVANA PRIJE TAČNO 20 GODINA: Otkrivena dugo čuvana tajna "Prijatelja" Dejvid Švimer Dženifer Aniston Kortni Koks Metju Peri Lisa Kudrou Met Leblank Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Profimedia Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: Profimedia/WARNER BROS TV Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: Profimedia Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: Profimedia/Courtesy Everett Collection Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: Profimedia/Erik Pendzich/REX/Shutterstock Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: Profimedia/WARNER BROS TV Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: Profimedia Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: Profimedia Br. slika: 8 8 / 8

Zabranjeno preuzimanje dijela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora.