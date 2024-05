DRUGO POLUFINALNO VEČE EVROVIZIJE 2024: Evo kada se emituje, ko učestvuje i pod kojim rednim brojem nastupa favorit

Najveće muzičko takmičenje 68. "Evrovizija" održava se ove godine u Malmeu.

Drugo polufinale "Evrovizije 2024" održava se večeras, dok je veliko finale, u kojem će nastupiti 26 zemalja, zakazano za subotu, 11. maj. Direktan prenos možete pratiti na RTS 1, RTS Svet, RTS Planeti i HRT 1.

Iz dva polufinala u veliko finale plasiraće se po 10 najboljih zemalja, a direktno su se u finale plasirale zemlje takozvane "velike petorke" - Velika Britanija, Italija, Njemačka, Francuska i Španija, kao i zemlja domaćin Švedska. Srbiju na ovogodišnjem takmičenju predstavlja pobjednica Pjesme za Evroviziju Teya Dora sa pjesmom Ramonda. Predstavnica Srbije nastupa prošla je u finale prestižnog takmičenja.

Ovo su učesnici i njihovi redni brojevi večeras:

1.Sarah Bonnici, Loop (Malta)

2. BESA, TITAN (Albanija)

3. Marina Satti, ZARI (Grčka)

4. Nemo, The Code (Švajcarska)

5. Aiko, Pedestal (Češka)

6. Kaleen, We Will Rave (Austrija)

7. SABA, SAND (Danska)

8. LADANIVA, Jako (Armenija)

9. Dons, Hollow (Latvija)

10. MEGARA, 11:11 (San Marino)

11. Nutsa Buzaladze, Firefighter (Gruzija)

12. Mustii, Before The Party’s Over (Belgija)

13. 5MIINUST x Puuluup, (nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi (Estonija)

14. Eden Golan, Hurricane (Izrael)

15. Gåte, Ulveham (Norveška)

16. Joost Klein, Europapa (Holandija)

Favorit na takmičenju na kladionicama je Bejbi Lazanja, predstavnik Hrvatske. Kako kladionice predviđaju, najveći favorit u drugom polufinalu je predstavnik Švajcarske Nemo.

