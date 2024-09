U susret Emi nagradama: Japanska serija prednjači sa čak 25 nominacija, evo ko su još favoriti

Večeras je dodjela prestižnih Emi nagrada.

Izvor: Youtube / FX Networks

Večeras je godišnja dodjela televizijskih nagrada Emi, a britanske serije "Crown" ("Kruna") i "Baby Reindeer" ("Maleni irvas") važe za jedne od favorita.

Holivudske zvijezde će po drugi put ove godine napuniti dvoranu Peacock Theatrea u Los Anđelesu, s obzirom na to da je svečanost koja je trebala da se održi u septembru 2023. odložena za januar ove godine, zbog štrajka američkih glumaca i scenarista.

Glavni favoriti su serije: "Shogun", "The Bear", "Only Murders In The Building", "True Detective: Night Country", "Kruna" i "Maleni irvas".

Izvor: Frank Micelotta / Shutterstock Editorial / Profimedia

Maleni irvas ima 11 nominacija

Škotski komičar Ričard Gad, tvorac i zvijezda Netflixove crne komedije i trilera "Maleni irvas", takmiči se za tri nagrade: za glumu, scenario i produkciju. Njegove kolege glumci, Džesika Ganing, koja igra progoniteljku Martu, Nava Mau i Tom Gudman-Hil su takođe nominovani u glumačkoj kategoriji.

Serija je dobila 11 nominacija, a veću pažnju medija je dobila nakon što je jedna žena, koja je rekla da je bila nadahnuće za lik Marte, započela sudsku tužbu protiv Netflixa tvrdeći da je priča netačna.

Kruna dobila 18 nominacija

Netflixova "Kruna", fiktivna drama o britanskoj kraljevskoj porodici, dobila je 18 nominacija. Imelda Staunton se nalazi u trci za najbolju žensku ulogu u drami, zbog njenog lika kraljice Elizabete II u šestoj i konačnoj sezoni.

Izvor: YouTube/Netflix

Druge zvijezde, uključujući Džonatana Prajsa kao tadašnjeg princa Filipa, Dominika Vesta kao tadašnjeg princa Čarlsa, Elizabet Debicki koja je igrala princezu Dajanu, kao i Lesli Menvil u ulozi princeze Margarete, takođe su nominovani.

Kler Foj, koja je glumila pokojnu kraljicu u prve dvije sezone Krune, takođe je nominovana za najbolju gostujuću glumicu, vrativši se u posljednjoj sceni u kojoj se kraljica osvrće na svoj život.

Shogun ima čak 25 nominacija

Druga bivša glavna glumica iz "Krune" Olivia Kolman, nominovana je zbog svoje uloge glavne kuvarice Teri u seriji "The Bear", koja je ukupno osvojila 23 nominacija. "Only Murders In The Building" je osvojila 21 nominaciju, a najviše ih je dobila japanska istorijska drama "Shogun" nominovana čak 25 puta!

Serija se temelji na istoimenom romanu Džejmsa Klavela iz 1975. o događajima i ličnostima iz Japana 1600. godine.

trejler za japansku seriju Shogun Izvor: Youtube / FX Networks

Radnja prati dvojicu ambicioznih muškaraca iz različitih krajeva svijeta: Džona Blektorna (Kosmo Džarvis), engleskog mornara koji je doživio brodolom kod Japana, i Jošija Toranagau (Hirojuki Sanada), samurajskog vojskovođu. Riječ je o prvoj seriji na japanskom jeziku nominovanoj za nagradu Emi za najbolju dramsku seriju, i tek drugoj nominovanoj neengleskoj seriji nakon uspjeha korejske "Igra lignje". Serija nije oduševila samo kritičare već i gledaoce, koji su je ocijenili sa 8.6 na IMDb-ju, a ta ocjena se bazira na čak 170 hiljada glasova.

(MONDO)