Umro prvi pjevač Iron Maidena

Tužne vijesti potvrdili su iz diskografske kuće.

Izvor: pritnscreen/youtube/macunaima

Umro je prvi pjevač legendarne grupe Iron Maiden, čuveni Pol Di’ Ano. Imao je 66 godina.

"U ime njegove porodice i Conquest Music sa tugom potvrđuje da je umro Pol Endrjuz, profesionalno poznat kao Pol Di’ Ano", objavila je njegova diskografska kuća Conquest Music.

Rok legenda je umrla u svom domu u Solsberiju u Engleskoj, navodi Metro.com.

Podsjetimo, Pol Di' Ano, kom je pravo ime Pol Endruvs, bio je lid vokal kultnog benda "Iron Maiden" od 1978. do 1981. godine.

Nakon izaska iz grupe, Di' Ano je snimio više albuma tokom godina i sarađivao sa drugim poznatim bendovima kao što su "Killers", "Rockfellas", "Warhouse"...

Inače, sa čuvenim Mejdenima, spojio ga je bubnjar Dag Sampson, i u to vreme je uzeo umjetničko ime "Di' Ano", za koje je kasnije tvrdio da je oda italijanskom porijeklu.

Iron Maiden je odlučio da bi, kako bi napredovali, morali da pronađu pjevača koji je sposoban da ide na turneje. Našli su zamjenu u bivšem frontmenu benda Samson, Brusu Dikinsonu. Posljednji nastup Di'Ana sa bendom bio je 10. septembra 1981. godine u Odd Fellow's Mansion u Kopenhagenu, Danska.

Te 1981. godine, Di'Anno je napustio Iron Maiden nakon sastanka sa bendom i njihovim menadžerom, Rodom Smolvudom. Prema Di'Annovim rečima: "To je kao da vam bend vode Musolini i Adolf Hitler. Jer to su Rod Smolvud i Stiv Heris, i to je to. Ne može biti niko drugi, a moj karakter je prejak za to, pa smo se Stiv i ja stalno svađali."

Uprkos tome što su ga posljednjih godina mučili ozbiljni zdravstveni problemi koji su ga ograničavali na nastupe u invalidskim kolicima, Pol je nastavio da zabavlja svoje fanove širom svijeta, od 2023. godine ostvarivši preko 100 nastupa.

Bonus video:

Pogledajte 00:42 Bora Čorba sahranjen uz pesmu "Pogledaj dom svoj, anđele" Izvor: Kurir Izvor: Kurir

(Mondo.rs)