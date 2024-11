Gdje su "Očajne domaćice" 20 godina poslije? Jedna završila iza rešetaka, druga postala milionerka...

Serija je počela sa emitovanjem 2004. godine. Trajala je osam sezona, a glavne uloge su pripadale: Teri Hačer, Marsiji Kros, Evi Longoriji i Felisiti Hofman.

Izvor: TOUCHSTONE TELEVISION - Album / Album / Profimedia

Kroz osam sezona pratili smo samo naizgled savršene živote ovih domaćica, i obrte i iznenađenja koja se dešavaju u njihovim životima.

Serija "Očajne domaćice" započela je 2004. godine, a glavne uloge pripale su: Teri Hačer (Suzan), Marsiji Kros (Bri), Evi Longoriji (Gabrijel) i Felisiti Hofman (Linet).

Izvor: TOUCHSTONE TELEVISION - Album / Album / Profimedia

Teri tražila ljubav na aplikacijama za upoznavanje

Teri Hačer igrala lik je Suzan Majer - ženu koju su pratile brojne emocionalne drame, a koja je većinu vremena imala turbulentnu vezu s Majkom Delfinom. Nakon serije, Hačer nije nastavila svoju karijeru onako kako je očekivala. Danas je često viđamo na ulicama Los Anđelesa, gdje nosi opuštene kombinacije, a početkom godine priznala je da su je izbacili sa jedne aplikacije za upoznavanje.

Udavala se dva puta, prvi put za Markusa Litholda, sa kojim je bila u braku samo godinu dana, a drugi put za glumca Džonija Tenija, ali ni ta ljubavna priča nije imala srećan kraj. Njih dvoje su dobili ćerku, a tri godine kasnije su se rastali. Kako je jednom prilikom ispričala, ona je tačno znala kog dana je začeta njihova ćerka, jer su te godine samo jednom imali intimne odnose. Glumica je potom odlučila da sreću u ljubavi pronađe na Internetu! Ali, ni tu nije bilo uspjeha...

"Probala sam sve aplikacije za upoznavanje. Mislila sam, pustiću u univerzum da sam otvorena i ranjiva i stavila sam sebe tu. Mislila sam da će to znači moje pridruživanje toj aplikaciji. Ali, izbacili su me sa nje", rekla je ona, a na pitanje zašto, ovako je odgovorila: "Mislili su da se pretvaram da sam Teri Hačer".

Jednu od "domaćica" teško biste poznali na ulici

Bri Van de Kamp, koju je igrala Marsija Kros, bila je poznata po svom besprijekornom kuvanju i vještinama domaćice, ali se često suočavala s emocionalnim poteškoćama. Kros je i dalje najpoznatija po ovoj ulozi, ali se pojavila i u drugim hit serijama poput "Quantico" i "Seinfeld", gdje je glumila Džerijevu djevojku, baš kao i Teri Hačer.

Malo ko bi prepoznao slavnu glumicu danas:

Najpoznatija "očajna domaćica" postala milionerka

Gabrijel Solis, bivši model kojeg je glumila Eva Longorija, bila je poznata po svojoj ljepoti, materijalizmu, i težnji za luksuzom. Udata za Karlosa Solisa, a njihova veza bila je turbulentna i puna problema.

Vidi opis Gdje su "Očajne domaćice" 20 godina poslije? Jedna završila iza rešetaka, druga postala milionerka... Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Instagram printscreen / evalongoria Br. slika: 9 1 / 9 Izvor: YouTube/screenshot/Cinema English Br. slika: 9 2 / 9 Izvor: Marechal Aurore/ABACA / Abaca Press / Profimedia Br. slika: 9 3 / 9 AD Izvor: Marechal Aurore/ABACA / Abaca Press / Profimedia Br. slika: 9 4 / 9 Izvor: SplashNews.com / Splash / Profimedia Br. slika: 9 5 / 9 Izvor: Youtube / Vogue Br. slika: 9 6 / 9 AD Izvor: Profimedia/Eyepix Group Br. slika: 9 7 / 9 Izvor: Profimedia/Black Grid Br. slika: 9 8 / 9 Izvor: Profimedia Br. slika: 9 9 / 9 AD

Longorija danas slovi za jednu od najljepših žena na svijetu, ali je takođe i najuspješnija "domaćica". Nakon serije, nastavila je da glumi, ali je i režirala i producirala nekoliko uspješnih projekata. Takođe je godinama zaštitno lice francuske kozmetičke kuće. Longorija se 2016. godine udala za medijskog mogula Hosea Bastona, a zajedno imaju sina. Nedavno je predstavila svoju novu knjigu recepata "Moja meksička kuhinja", koje redovno sprema svojoj porodici. Njena najbolja prijateljica je Viktorija Bekam, koja joj je dizajnirala vjenčanicu, a Eva je i kuma njenoj ćerki Harper.

Domaćica koja je završila iza rešetaka

Felisiti Hofman igrala je Linet Skavo, ženu koja je odgajala petoro djece, borila se s rakom, i bila oteta od tinejdžerke ubice. Nakon "Očajnih domaćica", glumila je u serijama "American Crime", "Get Shorty" i "When They See Us", kao i u filmovima "Big Game", "Cake" i "Otherhood".

Međutim, 2019. godine našla se u centru skandala, kada je optužena za varanje na prijemnim ispitima, i plaćanje mita kako bi njena ćerka Sofija lakše upisala fakultet. Hofman je priznala krivicu, i bila osuđena na 14 dana zatvora. Nakon izlaska iz zatvora nije previše istupala u javnosti.

Na kraju, tu je i lik Meri Alis Jang, kojeg je glumila Brenda Strong. Glas Meri Alis postao je zaštitni znak serije. Radnja serije počinje njenim samoubistvom, a Suzan, Bri, Linet i Gabrijel žele da otkriju zašto je to učinila. Kroz seriju, njen glas nas uvodi u događaje u Visterija Lejnu. Brenda Strong je nastavila svoju karijeru, i trenutno je možemo gledati u seriji "Unprisoned".

Izvor: Nicole Kubelka / Zuma Press / Profimedia

(MONDO)