7 filmova koje morate pogledati ako vam se dopao "La Dolce Villa": Dovoljno je reći bajkovita mjesta, ljubav i hrana

"Toskana", "Slučajan susret", i još pet drugih filmova poput "La Dolce Villa" koji će vas natjerati da poželite da se zaljubite.

Izvor: Youtube/Movieix/ Top Trailers Plus

Nije iznenađujuće da "La Dolce Villa" na Netflixu postaje novi favorit među ljubiteljima romantičnih komedija, jer ih vodi u zapanjujuće lijepe italijanske pejzaže prepune. Film je režirao Mark Voters, a u glavnim ulogama su Skot Foli, Violante Placido, Maja Refiko i drugi. Foli tumači Erika, uspješnog biznismena koji putuje u Italiju kako bi odvratio svoju živahnu kćerku od kupovine srušene vile.

"La Dolce Villa" je pogledan u tako velikom broju za kratko vrijeme, jer kombinuje uživanje u renoviranju nekretnine sa porodičnim povezivanjem, i iskricama romantike. Da, film pati od nekih klišea koji su česti za ovaj žanr, ali ipak uspijeva da se izdvoji sa inteligentnim i duhovitim narativom koji prenosi značajne poruke.

La dolce villa Izvor: Netflix

Ljubitelji filma koji su uživali u ovom rom-komu, trebalo bi da obavezno pogledaju i druge romantične naslove sa ove liste, koji takođe bude lijepa osjećanja.

1. Under the Tuscan Sun (2003)

Olivia u "La Dolce Villa" smatra da je kupovina vile pravi korak za nju. Slična uvjerenja ima i centralni lik u "Under the Tuscan Sun" Odrija Velsa. Film, baziran na memoarima Fransis Mjes, ima Dajan Lejn u glavnoj ulozi, dok predijeli Toskane i Pozitana prave očarajavuću scenografiju.

Pod suncem Toskane trejler Izvor: Youtube / InStreamFactory

2. Falling Inn Love (2019)

Veliki dio narativa "La Dolce Villa" fokusira se na renoviranje vile. Slično tome, to možemo vidjeti i u filmu "Falling Inn Love" režisera Rogera Kumblea. U ovom filmu, Kristina Milian tumači Gabrielu Diaz, koja radi za dizajnersku firmu u San Francisku. Kada se nađe bez posla, ona se prijavi na online takmičenje i osvoji pansion na novozelandskom selu.

Stvari počinju da se poboljšavaju kada pronađe zgodnog izvođača radova koji pristaje da joj pomogne da renovira oronuli pansion.

Falling inn love trejler Izvor: Youtube / Netflix

3. Toscana (2022)

Element iznenadne romantike u i u ovom filmu čini ga toliko zadovoljavajućim za gledanje. Prvi danski Netflix Original film, "Toscana" ima Andersa Matsena u glavnoj ulozi. On tumači Teoa Dahla, Mišelin kuvara koji putuje u Toskanu, Italiju, kako bi našao kupce za poslovanje svog oca koje je naslijedio. Tamo upoznaje Sofiju, koju tumači Kristijana Del'Ana, koja ga tjera da preispita svoje prioritete u životu.

Toscana trejler Izvor: Youtube / Top Trailers Plus

4. A Perfect Pairing (2022)

"Perfect Pairing" Stjuarta McDonalda, kao i "Villa" takođe ima snažnu žensku protagonistkinju koja se ne boji da ide za onim što želi. Victoria Justice tumači Lolu, talentovanu izvršnu direktorku iz Los Anđelesa u industriji vina koja je stalno nedovoljno cijenjena na poslu. Konačno, odlučuje da da otkaz i pokrene sopstvenu firmu.

A perfect pairing trejler Izvor: Youtube / Netflix

5. Love & Gelato (2022)

Još jedan film koji uspješno koristi svoju lokaciju kako bi pojačao romantičnu dimenziju narativa je "Love & Gelato" Brendona Kampa. Film prati 17-godišnju Linu Emerson, koju tumači Susana Skags, koja putuje u Rim prije nego što počne fakultet, kako bi ispunila posljednju želju svoje majke.

Love and gelato trejler Izvor: Youtube / Netflix

6. Love in the Villa (2022)

Radnja ostvarenja "Love in the Villa" takođe je centrirana oko vile u Italiji, što je i očekivano s obzirom na naslov. Režirao ga je Mark Stiven Džonson, a glavne uloge tumače Ket Grejem i Tom Hoper. Grejem igra Džuli Haton, učiteljicu trećeg razreda koja planira svoj savršen odmor u Veroni. Pravi detaljan itinerer za sebe i svog dečka, ali on je na kraju ostavlja.

Love in the Villa trejler Izvor: Youtube / Netflix

7. A Chance Encounter (2022)

Emotivna naracija "La Dolce Villa" jasno pokazuje da ponekad može biti moguće povezati se sa nekim gotovo instantno. Isto važi i za centralne likove u filmu "A Chance Encounter", koji je režirao Aleksander Džefri. Pol Pitersen tumači pjesnika u usponu Hala Flina, čiji se put se ukršta sa Džosi Dej, poznatom folk pjevačicom koju igra Andrea von Kampen, tokom svog putovanja u Taorminu na Siciliji.

A Chance Encounter trejler Izvor: Youtube / Rotten Tomatoes Indie

(MONDO)